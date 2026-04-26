بازسازی منازل آسیب دیده از نخستین روز جنگ در حال اجراست

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ادامه برنامههای ارزیابی میدانی روند رسیدگی به ساختمانهای آسیبدیده در جنگ رمضان، با حضور در منطقه ۱۳ از نزدیک وضعیت این املاک را مورد بررسی قرار داد و برای رفع موانع موجود دستورهای لازم را صادر کرد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران به اتفاق هیات همراه و علیاصغر کمالیزاده، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در نشست با شهردار و معاون شهرسازی و معماری منطقه، وضعیت املاک تخریبشده، اقدامات انجامشده و چالشهای موجود را بررسی کرد و با تاکید بر ضرورت تسریع در روند رسیدگیها گفت: تعیین تکلیف فوری وضعیت املاک و تسهیل امور شهروندان باید در اولویت قرار گیرد.
بر اساس این گزارش، در جلسه برگزارشده، املاک آسیبدیده گروه «ج» و «د» که نیازمند مقاومسازی و بازسازی هستند، به طور ویژه بررسی و مطابق تصمیمات اتخاذشده، فرآیند مقاوم سازی این ساختمانها از طریق سازمان نوسازی شهر تهران پیگیری شد و درباره ارائه مشوقهای مرتبط نیز تصمیمگیری صورت گرفت.
تعمیرات جزئی در منطقه ۱۳ رو به اتمام است
سید محمدرحیم مرتضوی شهردار منطقه ۱۳ پایتخت با اشاره به ادامه روند رسیدگی و ساماندهی املاک آسیبدیده در پی اصابتهای اخیر در این منطقه گفت: بخش قابل توجهی از خسارتها مربوط به آسیبهای جزئی بوده که عملیات تعمیر آنها در حال انجام است و به زودی تکمیل می شود.
سید محمدرحیم مرتضوی در جلسه بررسی املاک آسیبدیده در جنگ تحمیلی سوم در خصوص رسیدگی به املاک مذکور از نخستین روزهای جنگ گفت: اقدامات لازم برای تعمیر، نوسازی و ساماندهی این املاک با هماهنگی انجام شده با بخش های مسئول در حال پیگیری است.
این مقام مسئول با اشاره به ارزیابیهای انجامشده توسط کارشناسان سازمان مدیریت بحران، سازمان نوسازی، نظام مهندسی و کارشناسان رسمی دادگستری اظهار کرد: ساختمانهای آسیبدیده پس از بررسیهای میدانی بر اساس میزان خسارت در چند سطح دستهبندی شدهاند تا روند رسیدگی به آنها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
شهردار منطقه ۱۳ ادامه داد: بخش عمدهای از آسیبها شامل موارد جزئی نظیر شکستگی شیشهها و آسیب به درب و پنجرهها بوده است که بخش زیادی از این مطالبات محقق شده و مابقی نیز تا پایان هفته جاری به اتمام میرسد تا آرامش به خانههای شهروندان بازگردد.
