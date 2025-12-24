دوره آموزشی «معارف اسلام ناب» ویژه اساتید کردستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دوره آموزشی معارف اسلام ناب پیش از ظهر چهارشنبه با تدریس حجتالاسلام سید امین موسوی مدرس این دوره آموزشی و با حضور ۳۰ نفر از اساتید استان کردستان در محل ادارهکل تبلیغات اسلامی برگزار شد.
این دوره آموزشی با هدف تعمیق مبانی معرفتی اساتید و ارتقای سطح آگاهی آنان نسبت به آموزههای اسلام ناب محمدی (ص)، همزمان با ورود به سه ماه پرفضیلت رجب، شعبان و رمضان برگزار شد.
حجتالاسلام موسوی در این دوره با تبیین ابعاد مختلف معارف اسلامی، بر نقش اساتید در انتقال صحیح و عمیق مفاهیم دینی به جامعه تأکید کرد و این آموزشها را رهتوشهای معنوی برای بهرهمندی هرچه بیشتر از برکات ماههای پیشرو دانست.
گفتنی است؛ این دوره در راستای برنامههای آموزشی و توانمندسازی اساتید دینی استان و با هدف آمادگی معنوی برای ورود به ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الهی، برگزار شده است.
