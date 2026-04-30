به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه پنجشنبه در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت مقام معلم که در آستانه هفته گرامیداشت مقام معلم برگزار شد، با تبریک دهه کرامت و ولادت حضرت ثامن‌الحجج امام رضا(ع)، در دفتر خود به تبیین جایگاه معلم در جامعه اسلامی پرداخت.

وی افزود علاوه بر هفته بزرگداشت مقام معلم، دهم اردیبهشت‌ماه نیز به عنوان روز ملی خلیج فارس نامگذاری شده که یادآور غیرت، ایستادگی و اقتدار ملت ایران به‌ویژه مردم مناطق جنوبی کشور در مقابله با استعمارگران است.

امام جمعه سمنان افزود: این روز یادآور مقاومت مردم ایران در برابر استعمار قدیم است و امروز نیز در برابر استعمار جدید و زیاده‌خواهی‌های قدرت‌های سلطه‌گر ایستادگی وجود دارد. خلیج فارس و تنگه هرمز بخشی جدایی‌ناپذیر از سرزمین ایران هستند و مسئولان کشور نیز همواره بر این موضوع تأکید کرده‌اند.

مطیعی با بیان اینکه یکی از دستاوردهای مهم مقاومت ملت ایران، حفظ اقتدار و جایگاه راهبردی کشور در منطقه است، تصریح کرد: امیدواریم این ایستادگی و مقاومت در نهایت به پیروزی کامل ملت ایران در برابر دشمنان و بدخواهان منجر شود.

وی در ادامه با اشاره به جمله معروف حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه «معلمی شغل انبیاست»، گفت: برای درک عمیق این سخن باید به آموزه‌های قرآن کریم توجه کنیم؛ چراکه خداوند متعال خود نخستین معلم بشر است و در قرآن کریم به تعلیم حضرت آدم(ع) اشاره شده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان ادامه داد: در آیات متعدد قرآن کریم هدف از بعثت پیامبران هدایت انسان‌ها از تاریکی‌ها به سوی نور معرفی شده همان‌گونه که خداوند در قرآن می‌فرماید بندگان را از ظلمات به نور هدایت می‌کند. این ظلمات می‌تواند شامل جهل، کفر، انحراف اخلاقی، نفاق و هر نوع تاریکی فکری و معنوی باشد.

مطیعی با بیان اینکه پیامبران الهی مأموریت داشتند انسان‌ها را از تاریکی‌های جهل و انحراف به سوی نور هدایت کنند، خاطرنشان کرد: اگر امام خمینی(ره) معلمی را شغل انبیا دانستند، به این دلیل است که معلمان نیز در مسیر همین رسالت حرکت می‌کنند و نقش مهمی در هدایت نسل جوان دارند.

وی افزود: معلم تنها انتقال‌دهنده دانش نیست، بلکه با رفتار، گفتار و منش خود می‌تواند در تربیت و شکل‌گیری شخصیت دانش‌آموزان نقش‌آفرین باشد. گاهی یک جمله، یک رفتار یا حتی یک نگاه معلم می‌تواند مسیر زندگی یک جوان را تغییر دهد.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با تأکید بر اهمیت نقش تربیتی معلمان اظهار داشت: همان‌گونه که یک معلم می‌تواند دانش‌آموزی را به سوی نور هدایت کند، خدای ناکرده یک رفتار نادرست نیز ممکن است اثر منفی بر روحیه و مسیر زندگی او داشته باشد؛ بنابراین مسئولیت معلمان در هدایت نسل جوان بسیار سنگین و حساس است.