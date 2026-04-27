به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ایندیپندنت گزارش داد، انگلیس در جریان نبرد گالیپولی در جنگ جهانی اول فکر می کرد می تواند به آسانی از تنگه دردنیل عبور کرده و عثمانی ها را مجبور به تسلیم کند.

در ادامه این گزارش آمده است، اما مین های دریایی، توپخانه ساحلی و طبیعت جغرافیایی تنگه باعث شکست ناوگان انگلیس شد.

بر اساس این گزارش، تنگه هرمز در سال ۲۰۲۶ نیز به مثابه دام گالیپولی برای ترامپ عمل می کند به طوری که تکنولوژی های مدرن در برابر موقعیت جغرافیایی و مین های هوشمند عاجز و ناتوان می ماند.

پیشتر نیز «ریچارد هاس» رئیس سابق شورای روابط خارجی آمریکا با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: ایران ثابت کرده است که بسیار کارآمدتر و مقاوم‌تر از آن چیزی است که ترامپ تصور آن را می‌کرد.

رئیس سابق شورای روابط خارجی آمریکا در این خصوص اضافه کرد: تقریبا تمام فرضیات او (ترامپ) اشتباه از آب درآمد.

«ریچارد هاس» سپس ادامه داد: استدلال رئیس‌ جمهور مبنی بر اینکه جنگ‌ های دیگر سال‌ها طول کشیده‌ اند و بنابراین ما در ایران تحت فشار زمانی نیستیم، این واقعیت را نادیده می‌ گیرد که بسته شدن تنگه هرمز، اقتصاد ایالات متحده و جهان را در موقعیت غیرقابل دفاعی قرار می‌ دهد.