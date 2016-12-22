احمد توصیفیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استان همدان به لحاظ تحقق و ساخت مسکن مهر در کشور رتبه نخست را داراست، گفت: تاکنون ۹۷.۷ درصد واحدهای مسکن مهر استان همدان تکمیل و تحویل متقاضیان شدهاست.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان تاکید کرد: در حال حاضر ۱۰۰ درصد واحدهای مسکن مهر شهرستانهای اسدآباد، تویسرکان، نهاوند و بهار واگذار شده است.
توصیفیان بابیان اینکه تا پایان امسال ۱۹۰ واحد مسکن مهر متعلق به تعاونیهای شهر همدان به متقاضیان واگذار می شود، عنوان کرد: واحدهای مسکن مهر شهرستان اسدآباد با متری ۲۷۰هزار تومان ارزانترین واحدهای مسکن مهر در کشور محسوب میشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان یادآور شد: اسداباد نخستین شهری است که واحدهای مسکن مهر آن تحویل متقاضیان داده شده است.
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