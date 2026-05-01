۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۰۲

دشمن برای قطع مسیر ارتقای علمی ایران همه تلاش خود را به کار گرفته است

دشمن برای قطع مسیر ارتقای علمی ایران همه تلاش خود را به کار گرفته است

ارومیه - فرماندار ارومیه گفت: دشمن در راستای قطع مسیر ارتقای علمی ایران همه تلاش خود را اعم از تحریم و جنگ به کار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان عیوضلو جمعه شب در شصت و دومین شب تجمع شبانه مردم ارومیه افزود: ایران به قله نزدیک می شود که به همین دلیل، موانع پیش روی ملت ایران هم بیشتر می شود

وی اضافه کرد: امامین انقلاب ما را به مسیر ارتقای علمی و فناوری و تبدیل آن به صنعت و صادرات رهنمون کرده اند.

فرماندار ارومیه با اشاره به اینکه تحت رهبری امامین انقلاب، ایران اسلامی در مسیر رسیدن به قله پیشرفت به ویژه حوزه علم و فناوری است، گفت: ارتقای علمی ایران خار چشم و عامل عصبانیت دشمنان است.

وی با بیان اینکه دشمن در راستای قطع مسیر ارتقای علمی ایران همه تلاش خود را اعم از تحریم و جنگ به کار گرفته است، ادامه داد: آنان باید بدانند که علم ایرانی در مغز دانشمندان ماست و از بین رفتنی نیست.

فرماندار ارومیه یکی دیگر از حربه های دشمن را جنگ شناختی دانست و اظهار کرد: دشمن در این بخش به دنبال تضعیف اتحاد ملی ما ایرانیان است که در این راستا همگان باید نقش خود را ایفا کنند.

عیوضلو گفت: در این بخش یکی از مهمترین اقدامات، تلاش در حوزه فضای مجازی است که در این بین جوانان بیشترین نقش را دارند و افسران میدان جنگ نرم هستند.

وی با تبریک روزهای ملی خلیج فارس، کارگر و معلم افزود: در دوران جنگ تحمیلی هم کارگران و هم معلمان نقش خود را به خوبی ایفا کردند.

وی با اشاره به هدف قرار گرفتن مستقیم سه کارخانه و غیرمستقیم ۱۳‌کارخانه دیگر در ارومیه اضافه کرد: با این وجود، کارگران نقش خود را در حوزه صنعت به خوبی ایفا کردند و با ایثار تلاش خود را در این بخش افزودند.

