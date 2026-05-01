دشمن برای قطع مسیر ارتقای علمی ایران همه تلاش خود را به کار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان عیوضلو جمعه شب در شصت و دومین شب تجمع شبانه مردم ارومیه افزود: ایران به قله نزدیک می شود که به همین دلیل، موانع پیش روی ملت ایران هم بیشتر می شود

وی اضافه کرد: امامین انقلاب ما را به مسیر ارتقای علمی و فناوری و تبدیل آن به صنعت و صادرات رهنمون کرده اند.

فرماندار ارومیه با اشاره به اینکه تحت رهبری امامین انقلاب، ایران اسلامی در مسیر رسیدن به قله پیشرفت به ویژه حوزه علم و فناوری است، گفت: ارتقای علمی ایران خار چشم و عامل عصبانیت دشمنان است.

وی با بیان اینکه دشمن در راستای قطع مسیر ارتقای علمی ایران همه تلاش خود را اعم از تحریم و جنگ به کار گرفته است، ادامه داد: آنان باید بدانند که علم ایرانی در مغز دانشمندان ماست و از بین رفتنی نیست.

فرماندار ارومیه یکی دیگر از حربه های دشمن را جنگ شناختی دانست و اظهار کرد: دشمن در این بخش به دنبال تضعیف اتحاد ملی ما ایرانیان است که در این راستا همگان باید نقش خود را ایفا کنند.

عیوضلو گفت: در این بخش یکی از مهمترین اقدامات، تلاش در حوزه فضای مجازی است که در این بین جوانان بیشترین نقش را دارند و افسران میدان جنگ نرم هستند.

وی با تبریک روزهای ملی خلیج فارس، کارگر و معلم افزود: در دوران جنگ تحمیلی هم کارگران و هم معلمان نقش خود را به خوبی ایفا کردند.

وی با اشاره به هدف قرار گرفتن مستقیم سه کارخانه و غیرمستقیم ۱۳‌کارخانه دیگر در ارومیه اضافه کرد: با این وجود، کارگران نقش خود را در حوزه صنعت به خوبی ایفا کردند و با ایثار تلاش خود را در این بخش افزودند.