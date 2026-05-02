۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۴:۳۸

ترامپ از کوبا خواست تسلیم شود

درحالی که آمریکا همچنان در باتلاق جنگ در خاورمیانه دست و پا می زند و به اهداف خود نرسیده، رئیس جمهوری این کشور، این بار کوبا را به حمله نظامی و تسلیم شدن تهدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا که همچنان در اهداف خود در تجاوز علیه ایران ناکام مانده است، برای فرار از این بحران به دنبال بحران دیگری در کوباست.

در همین راستا، وی با تهدید کوبا مدعی شد: بلافاصله پس از ایران، به وضعیت کوبا رسیدگی خواهیم کرد.

ترامپ مدعی شد: کوبا باید به محض مشاهده ناوهای هواپیمابر عظیم آمریکا به هنگام بازگشت از ایران، تسلیم شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش بار دیگر به اروپایی ها تاخت و گفت: اعضای ناتو می دانند که مشکلاتی دارند و این پیمان در واقع یک «ببر کاغذی» بیش نیست.

ترامپ با انتقاد شدید از متحدان اروپایی اش در عدم همراهی در تجاوز علیه ایران گفت: با وجود اینکه آمریکا تریلیون‌ها دلار برای ناتو هزینه کرده، اما در درگیری با ایران هیچ حمایتی از سوی این ائتلاف دریافت نکردیم.

تهدید ترامپ علیه کوبا درحالی صورت می گیرد که به تازگی وزارت امور خارجه کوبا اعلام کرد که گفت‌وگوهایی با مقام‌های وزارت امور خارجه آمریکا آغاز شده است.

این وزارتخانه به مقام مذاکره کننده از دو طرف و نیز محورهای این گفت وگو هیچ اشاره ای نکرده بود.

    • احمد IR ۰۶:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
      ترامپ غلط اضافی میکنه.ترامپ الآن دقیقا مثل گاووحشی گیج وسردرگمی شده که تومیدون دائم به هرطرف حمله میکنه وضربه میخوره..ایران فعلا شاخهای این گاووحشی روشکسته
    • IR ۰۸:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
      ترامپ اول باید در برابر ایران تسلیم شود. بعد برود خودش را در هرچاهی که خواست بیاندازد!! 😂
    • IR ۰۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
      بازی فریب رسانه ای ترامپ ....جهت حمله به ایران....شروع شده است..در حملات.دفعات گذشته نیز چنین الگوی رفتاری را از خود نشان داده بود... هوشیار و آماده باشیم.
    • IR ۰۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
      خدایا ی مهربان یه سوال دارم از وجودبزرگوارتان کی مرگ ترامپ ونتانیاهورامیرسانی بشریت یه نفس راحتی بکشه
      • IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
        حقیقت اینه که خداوند اینا رو برای رشد ما ها باقی گذاشته. و الا چطور ما متحد می‌شدیم و تنگه رو به این شکل مدیریت می‌کردیم و قدرتمون رو به دنیا نشون می‌دادیم دنیا باید شر هم داشته باشه تا خیر رشد کنه و بالا بره البته در زمان مقرر مرگ اینا هم همراه با عذاب ابدی براشون فرامیرسه. فقط باید صبور بود.
    • علی IR ۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
      باسلام..چقدراین مردک متوهم وروان پریش مضحک ومسخره است....!!!!درحالی که تمام دنیابه جهت شکست مفتضحانه ارتش آمریکاورژیم صهیونیستی درمقابل جمهوری اسلامی ایران ومردم بزرگ او به ریش این دوکشورمیخندند!!لفاظی اینکه بعدازایران نوبت کوباخواهدبود چه معنی ومفهومی پیدامیکند؟؟!!ترامپ اصلا چیزی به نام حیثییت وآبرو که به باد رفته رامیفهمد؟؟؟
    • IR ۱۵:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
      یاد فیلم روزی روزگاری افتادم که در آن بسیم بیگ(دلقک ) رفت بالای تپه و خطاب به دشمن فریاد میزد تسلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم شیــــــــــــــــــــد وکسی اونو آدم حساب نمیکرد حکایت این دلقک آمریکاییست که به اسم رئیس جمهور دلقکی میکند

