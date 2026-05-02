ترامپ از کوبا خواست تسلیم شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا که همچنان در اهداف خود در تجاوز علیه ایران ناکام مانده است، برای فرار از این بحران به دنبال بحران دیگری در کوباست.

در همین راستا، وی با تهدید کوبا مدعی شد: بلافاصله پس از ایران، به وضعیت کوبا رسیدگی خواهیم کرد.

ترامپ مدعی شد: کوبا باید به محض مشاهده ناوهای هواپیمابر عظیم آمریکا به هنگام بازگشت از ایران، تسلیم شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش بار دیگر به اروپایی ها تاخت و گفت: اعضای ناتو می دانند که مشکلاتی دارند و این پیمان در واقع یک «ببر کاغذی» بیش نیست.

ترامپ با انتقاد شدید از متحدان اروپایی اش در عدم همراهی در تجاوز علیه ایران گفت: با وجود اینکه آمریکا تریلیون‌ها دلار برای ناتو هزینه کرده، اما در درگیری با ایران هیچ حمایتی از سوی این ائتلاف دریافت نکردیم.

تهدید ترامپ علیه کوبا درحالی صورت می گیرد که به تازگی وزارت امور خارجه کوبا اعلام کرد که گفت‌وگوهایی با مقام‌های وزارت امور خارجه آمریکا آغاز شده است.

این وزارتخانه به مقام مذاکره کننده از دو طرف و نیز محورهای این گفت وگو هیچ اشاره ای نکرده بود.