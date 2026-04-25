۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

اعلام آمادگی تهران و هاوانا برای امضای تفاهم‌نامه توسعه همکاری مشترک

معاون وزیر ارتباطات در دیدار با معاون وزیر ارتباطات کوبا با اشاره به آمادگی دو کشور برای امضای تفاهم‌نامه توسعه همکاری‌های مشترک ظرفیت‌های ایران را مورد توجه قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدمحسن صدر، رییس سازمان فناوری اطلاعات؛ در حاشیه اجلاس CSDC سازمان ملل، با ارنستو رودریگز هرناندز، قائم‌مقام وزیر ارتباطات کوبا دیدار و درباره گسترش همکاری‌های دوجانبه گفت‌وگو کرد.

رودریگز هرناندز در این دیدار، با ابراز نگرانی نسبت به حملات صورت‌گرفته علیه کشورمان، این موضوع را مایه نگرانی دولت خود دانست و نامه وزیر ارتباطات کوبا را خطاب به وزیر ارتباطات ایران به رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران تحویل داد.

صدر، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این دیدار با قدردانی از مواضع دولت کوبا در قبال این حملات، اعلام کرد: در جریان جنگ تحمیلی سوم، زیرساخت‌های کشور، دانشگاه‌ها، مدارس و مراکز علمی و تحقیقاتی هدف حمله قرار گرفتند و این موضوع نشان‌دهنده تقابل دشمنان با پیشرفت‌های علمی و فناورانه ایران است.

تأکید بر توسعه همکاری‌ها در حوزه دولت الکترونیک

وی با اشاره به سابقه همکاری‌های دو کشور، اعلام کرد: ایران و کوبا در گذشته همکاری‌های همسویی در حوزه ارتباطات داشتند و جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در زمینه توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیک و انتقال تجربیات، همکاری‌های مشترک را گسترش دهد.

معاون وزیر ارتباطات کوبا نیز با قدردانی از دوره‌های آموزشی مجازی برگزارشده توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران در حوزه دولت الکترونیک و دولت هوشمند برای کارشناسان این کشور، اعلام کرد: انتظار می‌رود تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان وزارت ارتباطات دو کشور در آینده نزدیک امضا و در قالب کارگروه مشترک پیگیری شود.

آمادگی برای نهایی‌سازی تفاهم‌نامه

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با استقبال از این پیشنهاد، اعلام کرد: مقدمات تدوین و امضای تفاهم‌نامه همکاری در کوتاه‌ترین زمان فراهم می‌شود تا چارچوب همکاری‌های آینده میان دو کشور بر این اساس شکل گیرد.

اجلاس کمیسیون علم و فناوری برای توسعه سازمان ملل متحد (CSDC) با محوریت «علم، فناوری و نوآوری در عصر هوش مصنوعی» در شهر ژنو سوئیس در حال برگزاری است؛ رویدادی که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مجامع بین‌المللی در حوزه سیاست‌گذاری علم و فناوری، با حضور نمایندگان دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و کارشناسان این حوزه برگزار می‌شود و از ابتدای هفته جاری آغاز شده و تا پایان همین هفته ادامه دارد. این اجلاس بستری برای تبادل تجربه، بررسی روندهای نوظهور فناوری به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در مسیر توسعه پایدار فراهم می‌کند.

