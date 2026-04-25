به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدمحسن صدر، رییس سازمان فناوری اطلاعات؛ در حاشیه اجلاس CSDC سازمان ملل، با ارنستو رودریگز هرناندز، قائممقام وزیر ارتباطات کوبا دیدار و درباره گسترش همکاریهای دوجانبه گفتوگو کرد.
رودریگز هرناندز در این دیدار، با ابراز نگرانی نسبت به حملات صورتگرفته علیه کشورمان، این موضوع را مایه نگرانی دولت خود دانست و نامه وزیر ارتباطات کوبا را خطاب به وزیر ارتباطات ایران به رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران تحویل داد.
صدر، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این دیدار با قدردانی از مواضع دولت کوبا در قبال این حملات، اعلام کرد: در جریان جنگ تحمیلی سوم، زیرساختهای کشور، دانشگاهها، مدارس و مراکز علمی و تحقیقاتی هدف حمله قرار گرفتند و این موضوع نشاندهنده تقابل دشمنان با پیشرفتهای علمی و فناورانه ایران است.
تأکید بر توسعه همکاریها در حوزه دولت الکترونیک
وی با اشاره به سابقه همکاریهای دو کشور، اعلام کرد: ایران و کوبا در گذشته همکاریهای همسویی در حوزه ارتباطات داشتند و جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در زمینه توسعه زیرساختهای دولت الکترونیک و انتقال تجربیات، همکاریهای مشترک را گسترش دهد.
معاون وزیر ارتباطات کوبا نیز با قدردانی از دورههای آموزشی مجازی برگزارشده توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران در حوزه دولت الکترونیک و دولت هوشمند برای کارشناسان این کشور، اعلام کرد: انتظار میرود تفاهمنامه همکاری مشترک میان وزارت ارتباطات دو کشور در آینده نزدیک امضا و در قالب کارگروه مشترک پیگیری شود.
آمادگی برای نهاییسازی تفاهمنامه
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با استقبال از این پیشنهاد، اعلام کرد: مقدمات تدوین و امضای تفاهمنامه همکاری در کوتاهترین زمان فراهم میشود تا چارچوب همکاریهای آینده میان دو کشور بر این اساس شکل گیرد.
اجلاس کمیسیون علم و فناوری برای توسعه سازمان ملل متحد (CSDC) با محوریت «علم، فناوری و نوآوری در عصر هوش مصنوعی» در شهر ژنو سوئیس در حال برگزاری است؛ رویدادی که بهعنوان یکی از مهمترین مجامع بینالمللی در حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، با حضور نمایندگان دولتها، نهادهای بینالمللی و کارشناسان این حوزه برگزار میشود و از ابتدای هفته جاری آغاز شده و تا پایان همین هفته ادامه دارد. این اجلاس بستری برای تبادل تجربه، بررسی روندهای نوظهور فناوری بهویژه در حوزه هوش مصنوعی و تقویت همکاریهای بینالمللی در مسیر توسعه پایدار فراهم میکند.
