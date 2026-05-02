واکنش کوبا به تهدیدات آمریکا: این اقدامات نشانه «ورشکستگی اخلاقی» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، «میگل دیاز کانل»، رئیسجمهور کوبا اعلام کرد اقدامات قهری جدید آمریکا، محاصره وحشیانهای را تقویت میکند که به «نسلکشی» شباهت دارد و این رفتار را سندی بر ورشکستگی اخلاقی واشنگتن دانست.
وی تأکید کرد که هیچ انسان منصفی نمیتواند این بهانه را بپذیرد که کشور کوبا تهدیدی برای آمریکاست.
رئیسجمهوری کوبا خاطرنشان کرد که تشدید محاصره اقتصادی آسیبهای بزرگی به مردم وارد میکند و این نتیجه رفتار مبتنی بر «ارعاب و قلدری» آمریکاست.
از سوی دیگر، «برونو رودریگز پاریا» وزیر خارجه کوبا نیز در گفتگو با رویترز، با تحریمهای جدید اعمال شده توسط رئیسجمهور آمریکا مخالفت کرد و آنها را مغایر با منشور سازمان ملل متحد دانست.
ترامپ ساعاتی پیش با تهدید کوبا مدعی شد: بلافاصله پس از ایران، به وضعیت کوبا رسیدگی خواهیم کرد.
وی مدعی شد: کوبا باید به محض مشاهده ناوهای هواپیمابر عظیم آمریکا به هنگام بازگشت از ایران تسلیم شود.
