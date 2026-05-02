  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۵:۳۲

واکنش کوبا به تهدیدات آمریکا: این اقدامات نشانه «ورشکستگی اخلاقی» است

رئیس جمهوری کوبا اقدامات جدید آمریکا را نشانه ورشکستگی اخلاقی واشنگتن دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، «میگل دیاز کانل»، رئیس‌جمهور کوبا اعلام کرد اقدامات قهری جدید آمریکا، محاصره وحشیانه‌ای را تقویت می‌کند که به «نسل‌کشی» شباهت دارد و این رفتار را سندی بر ورشکستگی اخلاقی واشنگتن دانست.

وی تأکید کرد که هیچ انسان منصفی نمی‌تواند این بهانه را بپذیرد که کشور کوبا تهدیدی برای آمریکاست.

رئیس‌جمهوری کوبا خاطرنشان کرد که تشدید محاصره اقتصادی آسیب‌های بزرگی به مردم وارد می‌کند و این نتیجه رفتار مبتنی بر «ارعاب و قلدری» آمریکاست.

از سوی دیگر، «برونو رودریگز پاریا» وزیر خارجه کوبا نیز در گفتگو با رویترز، با تحریم‌های جدید اعمال شده توسط رئیس‌جمهور آمریکا مخالفت کرد و آن‌ها را مغایر با منشور سازمان ملل متحد دانست.

ترامپ ساعاتی پیش با تهدید کوبا مدعی شد: بلافاصله پس از ایران، به وضعیت کوبا رسیدگی خواهیم کرد.

وی مدعی شد: کوبا باید به محض مشاهده ناوهای هواپیمابر عظیم آمریکا به هنگام بازگشت از ایران تسلیم شود.

کد مطلب 6817160

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • احمد IR ۰۶:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
      2 1
      پاسخ
      ترامپ دربرابرایران مثل خرتو گل گیرکرده واین وضعیت تاسرنگونی ترامپ ادامه داره.بنابراین کوبافعلا باخیال راحت به تقویت نظامی ونیروهای مردمی بپردازه ومطمئن باشه ترامپ هیچوقت ازچنگالهای قدرتمندایران وملت شجاع ایران رها نمیشه.
    • اکبر IR ۰۷:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
      1 1
      پاسخ
      ترامپ فعلا از باتلاق ایران بیاد بیرون، نتیجه بی غیرتی و بی خاصیتی سازمان ملل همین میشه، قانون جنگل.
    • IR ۰۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
      1 0
      پاسخ
      کوبا تهدیدی برای امریکا نیست

    پربازدیدها

    پربحث‌ها