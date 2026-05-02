۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۴۳

روزنامه عبری: ترامپ با کاهش محبوبیت و افزایش قیمت نفت روبه‌رو است

یک روزنامه صهیونیستی به کاهش محبوبیت مردمی ترامپ در سایه جنگ افروزی علیه ایران اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه عبری زبان معاریو اذعان کرد، ترامپ با کاهش محبوبیت مردمی خود، افزایش قیمت های نفت و یک جنگ نامحبوب علیه ایران رو به رو است.

لازم به ذکر است آمار و ارقام منتشر شده در یک نظرسنجی جدید بیانگر شکاف عمیق سیاسی و نارضایتی فزاینده از عملکرد دولت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا و التهاب در فضای سیاسی این کشور در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ است.

بر اساس این نظرسنجی ۵۵ درصد از پاسخ‌دهندگان موافق رای به استیضاح ترامپ هستند. در مقابل، ۳۷ درصد با این طرح مخالفت کرده و ۸ درصد نیز همچنان مردد هستند. جی. الیوت موریس، کارشناس نظرسنجی، این یافته‌ها را در تاریخ سیاسی معاصر آمریکا کم‌سابقه خواند و تصریح کرد که شکاف ۱۸ درصدی میان موافقان و مخالفان، سطحی از نارضایتی عمومی را نشان می‌دهد که تنها با دوران رسوایی واترگیت در سال ۱۹۷۴ و ماه‌های پایانی ریاست جمهوری ریچارد نیکسون قابل مقایسه است.

