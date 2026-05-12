ترامپ: قصد داریم با کوبا مذاکره کنیم!

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز سه شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال ادعا کرد که کوبا درخواست کمک کرده است!

رئیس جمهور آمریکا در این خصوص مدعی شد: هیچ جمهوری‌خواهی تا به حال با من درباره کوبا صحبت نکرده است. کوبا کشوری شکست‌خورده است و فقط در یک جهت حرکت می‌کند: رو به پایین! کوبا درخواست کمک کرده است و ما قصد داریم مذاکره کنیم!!! این در حالیست که من به چین می‌ روم!

در حالی ترامپ از مذاکرات و گفتگو سخن می گوید که تجاوز اخیر و نیز تجاوز ژوئن سال گذشته آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران که با تمامی معیارهای بین المللی در تضاد آشکار هستند، در میانه رایزنی های غیرمستقیم میان دو کشور رخ داد و به جهانیان ثابت کرد که کاخ سفید اساسا به دنبال دیپلماسی و مذاکره نیست.

گفتنی است، «میگل دیاز کانل» رئیس‌جمهور کوبا پیشتر با انتقاد از سیاست‌های آمریکا علیه کشورش گفته بود: مردم کوبا به‌خوبی از وحشی‌گری و شدت اقدامات دولت آمریکا آگاه هستند و فشارهای جدید این کشور را از ادامه مسیر خود بازنخواهد داشت. جهان می‌داند آنچه علیه کوبا جریان دارد، «تجاوزی یک‌جانبه» علیه مردمی است که غیر از صلح و حاکمیت مستقل، هدف دیگری ندارند و خواستار دوری از هرگونه مداخله امپریالیستی هستند. اقدامات محاصره اقتصادی جدید با هدف وخیم‌تر کردن شرایط دشواری انجام می‌شود که کشور در حال گذر از آن است.

وی ضمن دفاع از حق کوبا برای استقلال و تعیین سرنوشت خود، بار دیگر سیاست‌های واشنگتن را عامل اصلی تشدید بحران‌های اقتصادی و انسانی در این کشور دانست.