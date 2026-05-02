۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۵۴

نگاهی به هویت انستیتو پاستور ایران+ فیلم

رئیس انستیتو پاستور ایران، از قدمت تاریخی این مرکز علمی و تحقیقاتی کشور سخن گفت و اینکه انستیتوپاستور ایران قبل از وزارت بهداشت تاسیس شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان مصطفوی، در یک برنامه تلویزیونی به تاریخچه و قدمت تاسیس انستیتوپاستور ایران گریز زد و از اهمیت این موسسه علمی و تحقیقاتی، سخن گفت.

وی با اشاره به تاریخ تاسیس انستیتوپاستور ایران، گفت: این موسسه ۳۰ سال قبل از وزارت بهداشت در کشورمان شکل گرفته است.

مصطفوی با تاکید بر اهمیت جایگاه علمی انستیتو پاستور ایران در ساخت واکسن ها، افزود: در دوران پاندمی کرونا، ۵۰۰ آزمایشگاه ذیل آزمایشگاه مرجع شکل گرفت که اهمیت زیادی در تشخیص و کنترل ویروس کرونا داشت.

وی از انستیتوپاستور ایران به عنوان قطب بیوتکنولوژی نام برد و ادامه داد: این موسسه را می توان بازوی علمی وزارت بهداشت برای پاسخ به تهدیدات بهداشتی قلمداد کرد.

حبیب احسنی پور

