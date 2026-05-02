۱۵ هزار فرزند یتیم و محسنین خراسان جنوبی توسط معلمان حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عرب صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه معلمان، علاوه بر نقش مهمی که در تعلیم و تربیت فرزندان خانواده‌های نیازمند دارند، در زمینه تأمین حمایت مالی از فرزندان ایتام و محسنین نیز همراه کمیته امداد، اظهار کرد: در حال حاضر ۹ هزار و ۳۶۰ معلم در قالب طرح «اکرام ایتام و محسنین» مشارکت دارند.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی بیان کرد: این تعداد معلم و فرهنگی، حمایت از ۱۵ هزار و ۲۵۹ فرزند یتیم و محسنین را بر عهده دارند.

عرب اظهار کرد: طرح «مهرآموز» یکی از برنامه‌های این نهاد که با همکاری معلمان شریف استان انجام می شود.

وی با بیان اینکه این طرح با هدف ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری و جذب حامیان طرح اکرام در مدارس، با همکاری فرهنگیان و دانش‌آموزان اجرا می‌شود، گفت: با اجرای این طرح تاکنون سه هزار و ۲۴۵ حامی جذب شده اند.

مدیرکل کمیته امداد خراسان‌جنوبی در زمینه روش های مشارکت در طرح اکرام ایتام و حسنین یادآور شد: هم استانی ها می‌توانند با ارسال عدد «۳» به سامانه ۳۰۰۰۳۳۳۳ و یا مراجعه به سایت ekram.emdad.ir، فرزند معنوی خود را انتخاب کرده و در این کار خداپسندانه مشارکت کنند.

عرب گفت: در حال حاضر ۱۰ هزار و ۴۶۵ یتیم و فرزند محسنین در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین، تحت حمایت کمیته امداد خراسان‌جنوبی قرار دارند.