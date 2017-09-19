 ۳۰۴ مدرسه شادگان در آستانه بازگشایی مدارس آماده شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جعفری نسب صبح امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان شادگان با محوریت پروژه مهر و بازگشایی مدارس افزود: ۳۰۴ مدرسه در این شهرستان در آستانه بازگشایی مدارس آماده شده اند.

جعفری نسب به جمعیت بیش از ۳۲ هزار نفری دانش آموزی شادگان در سال تحصیلی جدید اشاره کرد و افزود: لازم است کلیه ادارات و دستگاه ها در راستای پروژه مهر و بازگشایی مدارس با آموزش و پرورش همکاری کنند.

فرماندار شادگان همچنین با تاکید بر اینکه آب و برق مدارس به دلیل بدهی قطع نشود، گفت دستگاه های خدمات رسان ضمن ارائه خدمات مستمر نباید آب، برق مدارس را به دلیل بدهی قطع کنند.

فرماندار شادگان بر لزوم زیباسازی مدارس تا پایان هفته جاری تاکید کرد و افزود: انتظار می رود بهسازی، بازسازی و آسفالت مسیرهای مدارس، رفع نواقص جزئی مدارس، ایجاد فضای سبز در مجاورت و مسیرهای آموزشگاه ها در مدارس سطح شهرها و روستاها توسط شهرداران و دهیاران انجام شود.