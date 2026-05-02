به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای اخیر، رسانه مقام معظم رهبری با تأکید بر ضرورت حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، در پیامی از کارفرمایان خواسته است تا حد امکان از تعدیل نیرو خودداری کنند؛ توصیه‌ای راهبردی که نشان‌دهنده اهمیت حفظ اشتغال در شرایط اقتصادی فعلی است. در همین چارچوب، اکنون انتظار می‌رود این رویکرد مهم، در سطح دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول به اقدامات عملی و مؤثر، به‌ویژه در حوزه ورزش، منجر شود.

باشگاه‌های ورزشی کشور به‌عنوان یکی از ارکان مهم سلامت اجتماعی و از جمله کسب‌وکارهای اشتغال‌زا، امروز با شرایطی پیچیده و نگران‌کننده مواجه هستند. این مجموعه‌ها که سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال دارند و صدها هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم به آن‌ها وابسته است، در ماه‌های اخیر تحت تأثیر فشارهای اقتصادی، کاهش درآمد و نبود حمایت‌های مؤثر، با خطر تعطیلی تدریجی روبه‌رو شده‌اند.

در همین زمینه، علیرضا رضایی، قهرمان المپیک و از فعالان حوزه باشگاه‌داری، پیش‌تر با اشاره به نقش باشگاه‌های ورزشی در تربیت قهرمانان عنوان کرده بود که بسیاری از افتخارآفرینان کشور از دل همین اماکن ورزشی ساده و محلی مسیر رشد خود را آغاز کرده‌اند و تضعیف این فضاها می‌تواند آینده قهرمان‌سازی در کشور را با چالش جدی مواجه کند.

علی سلامت، نایب رئیس انجمن صنفی باشگاهداران ورزشی، راهکاری مشخص برای حفظ اشتغال در این بخش ارائه داده است. به گفته وی، پرداخت یک فقره وام یک میلیارد تومانی به ازای هر ۱۰ نفر نیروی بیمه‌شده می‌تواند به‌طور مستقیم از تعدیل همان تعداد نیرو جلوگیری کند؛ رقمی که معادل هزینه ایجاد یک شغل است و می‌تواند به‌عنوان راهکاری فوری برای افزایش تاب‌آوری باشگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

همچنین حسن میرزاآقابیک، کاپیتان اسبق تیم ملی بسکتبال و پیشکسوت توسعه اماکن ورزشی، در یادداشتی به مجموعه‌ای از مطالبات مشخص این صنف اشاره کرده است؛ از جمله بخشودگی یا تعویق اجاره‌ها، تمدید قراردادهای اماکن ورزشی، پرداخت حقوق بیکاری پرسنل توسط سازمان تأمین اجتماعی، پذیرش خسارت‌ها از سوی شرکت‌های بیمه و ارائه تسهیلات بانکی با شرایط مناسب.

با وجود طرح این مطالبات و ارائه راهکارهای اجرایی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که تاکنون اقدام عملی و مشخصی در این حوزه صورت نگرفته است. این در حالی است که اماکن ورزشی نه تنها به‌عنوان واحدهای اقتصادی، بلکه به‌عنوان بخشی از زیرساخت سلامت عمومی و مسیر پرورش قهرمانان کشور نقش‌آفرینی می‌کنند.

در چنین شرایطی، انتظار می‌رود تأکید بر حفظ اشتغال که در سطح کلان مطرح شده است، با تصمیمات سریع، شفاف و حمایتی در حوزه‌هایی مانند ورزش همراه شود تا از تعطیلی این مراکز و از بین رفتن فرصت‌های شغلی جلوگیری شود.

اکنون پرسش اینجاست که با وجود این تأکیدات و ارائه راهکارهای مشخص از سوی فعالان حوزه ورزش، چه زمانی اقدامات عملی برای حمایت از باشگاه‌های ورزشی در دستور کار قرار خواهد گرفت و این سیاست‌ها چگونه به مرحله اجرا خواهد رسید