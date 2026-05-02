پرداخت ۵۷۰۰ میلیارد تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد همدان

به گزارش خبرگزار مهر، سید حسن صبح شنبه در جمع خبرنگاران از ایجاد سه هزار و ۵۴۶ فرصت شغلی برای مددجویان تحت پوشش این نهاد در سال گذشته خبر داد.

وی با اشاره به پرداخت پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی با همکاری بانک‌های ملی، صادرات و تجارت، ادامه داد: این تسهیلات در طرح‌های کشاورزی، دامداری، صنایع‌دستی و مشاغل خانگی به مددجویان پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان اشتغال‌زایی و خودکفایی را از اولویت‌های اصلی کمیته امداد دانست و افزود: ۶۰ درصد از این اشتغال‌ها در مناطق روستایی و ۴۰ درصد در مناطق شهری ایجاد شده که بیشترین فرصت‌های شغلی در حوزه‌های تولیدی و خدماتی بوده‌اند.

وی از خودکفایی ۴۹۵ خانوار از مددجویان این نهاد در سال گذشته خبر داد و گفت: این امر از طریق پرداخت تسهیلات خودکفایی و با هدف توانمندسازی و خروج این خانواده‌ها از چرخه حمایتی صورت گرفته است.

نعمتی در پایان به ۳۶ هزار مورد نظارت بر طرح‌های اشتغال‌زایی اشاره کرد و گفت: این نظارت‌ها را در راستای جلوگیری از انحراف طرح‌ها و راهنمایی به‌موقع مجریان انجام می‌شود.