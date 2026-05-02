نعمتیان: شتران سرگردان تعیین تکلیف می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نعمتیان صبح شنبه در جمع خبرنگاران از دستوراتی به منظور تعیین تکلیف شترهای سرگردان در شهرستان عشق آباد به منظور پیشگیری از حوادث جاده ای خبر داد.

رئیس دادگستری شهرستان عشق آباد گفت: از این به بعد هرگونه شتر فاقد شناسنامه و علامت هویتی، در حکم «دام بلاصاحب» تلقی و نسبت به ضبط دام و برخورد قانونی اقدام خواهد شد.

نعمتیان تأکید کرد: به اهمیت پیشگیری از بروز حوادث جاده‌ای، جلوگیری از خسارات احتمالی به اراضی کشاورزی و اموال اشخاص، و همچنین به منظور مدیریت و ساماندهی مطلوب دام‌های سنگین در سطح منطقه؛ به موجب این نامه به تمامی مالکان و پرورش‌دهندگان شتر در حوزه قضایی شهرستان دستورات دیگری نیز ابلاغ می شود.

وی افزود: حداکثر ظرف مدت بیست روز ااز دوازدهم اردیبهشت صاحبان شترها و در واقع ساربان ها باید با مراجعه به اداره جهاد کشاورزی شهرستان عشق آباد نسبت به ارائه اطلاعات دقیق شامل «تعداد شترها» و «مشخصات و اسامی ساربانان» و «اعلام وضعیت هویت‌گذاری (داغی یا پلاک)» اقدام کنند.

رئیس دادگستری شهرستان عشق آباد تصریح کرد: چنانچه دام‌های مذکور فاقد هرگونه علائم شناسایی (پلاک یا داغی) باشند، مالکان مکلفند با اخذ راهنمایی‌های لازم از کارشناسان اداره جهاد کشاورزی، بلافاصله نسبت به نصب پلاک یا ایجاد علامت داغی اقدام خواهند کرد.

نعمتیان ادامه داد: از تاریخ پایان مهلت مقرر، هرگونه شتر فاقد شناسنامه و علامت هویتی، در حکم «دام بلاصاحب» تلقی خواهد شد.

وی افزود: در صورت بروز هرگونه حادثه اعم از ایجاد ناامنی در جاده‌ها و محورهای مواصلاتی یا ورود خسارت به اراضی و اموال اشخاص توسط دام‌های بدون هویت، این دادگستری با قید فوریت و بدون اغماض، نسبت به ضبط دام و برخورد قانونی با مسببین اقدام خواهد نمود.

رئیس دادگستری شهرستان عشق آباد یادآور شد: انتظار می‌رود با اقدام به‌موقع در انجام این تکلیف قانونی، از بروز تبعات قضایی و خسارات غیرقابل‌جبران، پیشگیری به عمل آید.