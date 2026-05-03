عباس رافعی کارگردان فیلم «برای یک زندگی معمولی» که در حال حاضر اکران آنلاین است، در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: فیلم «برای یک زندگی معمولی» حدود ۲ سال پیش آماده نمایش بود، اما شرایط اکران آن فراهم نشد. تهیهکننده تصمیم گرفته بود پس از حضور فیلم در جشنوارههای بینالمللی، آن را در ایران نیز اکران کند اما با توجه به شروع جنگ ۱۲ روزه، اعتراضات اجتماعی دی ماه و جنگ رمضان اکران فیلم مدام به تعویق افتاد. پس از بررسیهای متعدد، مشخص شد که اکران سینمایی در شرایط کنونی برای این نوع فیلمها مناسب نیست و در نتیجه «برای یک زندگی معمولی» به صورت آنلاین اکران شد.
وی درباره شرایط اکران آنلاین فیلمش گفت: از همان ابتدا میدانستیم که به دلیل اختلال در اینترنت، امکان تبلیغات مجازی وجود ندارد. در زمان اکران «غیبت موجه» حداقل میتوانستیم تبلیغ کنیم اما اکنون شرایط به گونهای است که حتی مخاطبان نمیدانند فیلم ما اکران شده است. از همان ابتدا توقع استقبال گستردهای نداشتیم، اما برخی از منتقدان و دوستان در این چندروز با من تماس گرفتند و فیلم را دیده بودند که برای من جالب توجه بود. در کل از اکران آنلاین این فیلم راضی هستم و فکر میکنم به دلیل موضوع و تم فیلم، این اثر ماندگار خواهد بود.
کارگردان «فصل فراموشی فریبا» درباره چالشهای دریافت پروانه ساخت «برای یک زندگی معمولی» توضیح داد: در سال ۱۴۰۱، پروانه ساخت این فیلم را به نام «سلوک» دریافت کردیم. در آن سال به این فیلم پروانه ساخت نمیدادند زیرا «غیبت موجه» توقیف بود و به همین دلیل به فیلم جدید من مجوز نمیدادند. حدود شش تا هفت ماه درگیر اخذ پروانه ساخت بودیم و سرانجام در سال ۱۴۰۲، این فیلم تولید شد. پس از مدتها که خودم تهیهکننده آثارم بودم، علی اوجی وارد کار شد و انتخاب بازیگران نیز به دلیل شناختی که از بازیگران داشت، با او بود. پروانه ساخت این فیلم ابتدا با تهیهکنندگی من صادر، اما بعداً به آقای اوجی واگذار شد.
وی درباره دلیل انتخاب بازیگران فیلم توسط علی اوجی تصریح کرد: شرط علی اوجی برای تهیهکنندگی و سرمایهگذاری الزاما این نبود که انتخاب بازیگران با او باشد، اما در نهایت سر این موضوع با هم به توافق رسیدیم، زیرا تشخیص دادند که شخصیت اصلی فیلم برای نرگس محمدی مناسب است. من نیز تأکید کردم که در صورت تمرین خانم محمدی میتوانند از پس این نقش بربیاند. از بازی نرگس محمدی در «زندگی معمولی» راضی هستم، زیرا بازی او در این فیلم به شدت با سایر نقشهایش تفاوت دارد. نه تنها من، بلکه مخاطبان نیز به تفاوت بازی او اشاره کردهاند و او در چند جشنواره بینالمللی کاندید دریافت جایزه شد.
کارگردان «راز مینا» درباره دلیل پرداختن به فیلمی درباره چالشهای یک زن در جامعه توضیح داد: احساس من این است که موقعیت زنان در جامعه کنونی ایران بسیار دراماتیکتر از جامعه غربی است و زنان در ایران با چالشهای متعددی مواجه هستند. پرداختن به آسیبهایی که زنان پس از جدایی، طلاق یا مرگ همسر متحمل میشوند، برای من اهمیت داشت زیرا اغلب زنان در چنین موقعیتی احساس میکنند یا باید سریعاً جای خالی فرد رفته را پر کنند، یا مدتها دچار افسردگی و اضطراب میشوند. این فیلم بیان میکند که شما زنان، هویت مستقلی دارید و این باور که حتما باید کسی در زندگیتان باشد، قطعاً اشتباه است. ابتدا باید خودتان را پیدا کنید و سپس تصمیم بگیرید که جای خالی فرد رفته را پر کنید.
وی درباره داستان فیلم «برای یک زندگی معمولی» بیان کرد: داستان درباره زنی است که هنگام بیدار شدن از خواب، اثری از همسرش در خانه نمیبیند و این زن در شهر به جستجوی همسرش میپردازد و در نهایت خودش را پیدا میکند. این ماجرا همانند سفر افسانهای سیمرغ برای جستجوی سیمرغ است که در پایان درمییابند سیمرغ خودشان هستند.
این کارگردان درباره انتقاد برخی مخاطبان نسبت به پایان فیلمش گفت: پایان فیلم بسیار تصویری بیان شده است اما متأسفانه برخی مخاطبان سینما عادت دارند که حتما از طریق دیالوگ، داستان را بفهمند. فیلم پایان باز ندارد و در ۲ سکانس پایانی کاملا همهچیز بیان میشود. در سکانس پایانی، هنگامی که زن تصمیم میگیرد همراه فرزندش از شهر برود، پشت چراغ قرمز متوجه عبور مردی میشود که گویا همسرش است. زن در آن لحظه خودش را در صندلی پنهان میکند و نشان میدهد که حتی اگر همسرش پیدا شود، دیگر به او نیازی ندارد.
نرگس محمدی، محمدرضا شریفینیا، مریم بوبانی، سام نوری، فریبا نادری، هانا هرندی و امیررضا دلاوری در فیلم «برای یک زندگی معمولی» ایفای نقش کرده اند.
نظر شما