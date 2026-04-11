«قرمز یواش» و «برای یک زندگی معمولی» به شبکه نمایش خانگی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، فیلم سینمایی «قرمز یواش» به کارگردانی علی جبارزاده و «برای یک زندگی معمولی» ساخته عباس رافعی در بخش سینما آنلاین پلتفرم فیلم نت عرضه می شوند.

فیلم «قرمز یواش» از امروز شنبه ۲۲ فروردین‌ ۱۴۰۵ ساعت ۱۸ به نمایش گذاشته می‌شود. این فیلم برای گروه سنی بالای ۱۳ سال مناسب است.

نیما شعبان نژاد، روشنک گرامی و هومن حاجی عبداللهی از جمله بازیگران فیلم سینمایی «قرمز یواش» هستند.

در خلاصه رسمی داستان این فیلم آمده است: فیلم «قرمز یواش»، داستان دختری اهل روسیه است که به دنبال گم شدن پدرش در ایران، راه سفر به ایران را در پیش می‌گیرد، اما این میان آشنایی با پسری در جنوب شهر تهران، او را درگیر ماجرایی جدید می‌کند.

همچنین «برای یک زندگی معمولی» ساخته عباس رافعی و تهیه کنندگی علی اوجی که به داستان زنان ایرانی می‌پردازد از سه شنبه ۲۵ فروردین در این پلتفرم اکران می شود.

فیلم «برای یک زندگی معمولی»، داستان زنی برای رسیدن به خودش است، موقعیتی که نه تنها زنان ایرانی بلکه زنان بسیاری از کشورهای عربی هم با آن روبه‌رو می‌شوند، آنها در بزنگاه‌هایی خود را متکی به مردها می‌دانند، در حالی که هیچ تکیه‌گاهی بهتر از خودشان ندارند.

نرگس محمدی، فریبا نادری، حنا هرندی بازیگران اصلی این فیلم هستند.

هر ۲ فیلم با قیمت بلیت ۱۵۰ هزار تومان نمایش داده می شوند.