  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۳

پیام تبریک مدیرعامل سازمان انتقال خون به معلمان

پیام تبریک مدیرعامل سازمان انتقال خون به معلمان

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، با تبریک روز معلم از تلاش اساتید در تربیت نسل های آگاه و متخصص قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان انتقال خون، احمد قره‌باغیان، در پیام تبریک به مناسبت ۱۲ اردیبهشت روز معلم، نوشت: معلم بودن، فراتر از انتقالِ کلمات، هنرِ شکل‌دهی جان‌ها و ساختنِ آینده است. شما که در سازمان انتقال خون ایران، تلاقی دانش تخصصی و مربیگری انسانی هستید، با تکیه بر دانش خود، مسیر سلامت را برای نسل‌های متمادی روشن کرده‌اید.

در روز معلم، صمیمانه از نقش کلیدی شما در تربیت متخصصان و پیشبرد مرزهای علمی سازمان قدردانی می‌کنم.

در روز بزرگداشت معلمان، بر جایگاه رفیع شما که ستون‌های علمی و مربیانِ اصیلِ سازمان انتقال خون ایران هستید، درود می‌فرستم و از صبوری بی‌کران و ایثار علمی شما که راه را برای پویایی و تعالی این سازمان هموار ساخته‌اید، سپاسگزارم.

امید است سایه‌ دانش و تجربه شما همواره بر سرِ این نهاد و نسل‌های آینده مستدام باشد.

کد مطلب 6817382

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها