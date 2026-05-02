پیام تبریک مدیرعامل سازمان انتقال خون به معلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان انتقال خون، احمد قره‌باغیان، در پیام تبریک به مناسبت ۱۲ اردیبهشت روز معلم، نوشت: معلم بودن، فراتر از انتقالِ کلمات، هنرِ شکل‌دهی جان‌ها و ساختنِ آینده است. شما که در سازمان انتقال خون ایران، تلاقی دانش تخصصی و مربیگری انسانی هستید، با تکیه بر دانش خود، مسیر سلامت را برای نسل‌های متمادی روشن کرده‌اید.

در روز معلم، صمیمانه از نقش کلیدی شما در تربیت متخصصان و پیشبرد مرزهای علمی سازمان قدردانی می‌کنم.

در روز بزرگداشت معلمان، بر جایگاه رفیع شما که ستون‌های علمی و مربیانِ اصیلِ سازمان انتقال خون ایران هستید، درود می‌فرستم و از صبوری بی‌کران و ایثار علمی شما که راه را برای پویایی و تعالی این سازمان هموار ساخته‌اید، سپاسگزارم.

امید است سایه‌ دانش و تجربه شما همواره بر سرِ این نهاد و نسل‌های آینده مستدام باشد.