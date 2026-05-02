پیام استاندار فارس به مناسبت گرامیداشت روز معلم

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری در پیامی به مناسبت روز معلم، با گرامیداشت یاد استاد شهید مرتضی مطهری، معلمان را معماران اندیشه و پیشران پیشرفت علمی ایران در دوران سازندگی توصیف کرد و نقش آنان را در پرورش نسلی خودباور برای حفظ دستاوردهای شهدای جنگ رمضان و شکوفایی آینده کشور، بیبدیل دانست.
متن پیام استاندار فارس به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«مَنْ عَلَّمَنِی حَرْفاً فَقَدْ صَیَّرَنِی عَبْداً»
دوازدهم اردیبهشت، سالروز شهادت اندیشمند فرزانه، استاد مرتضی مطهری و روز گرامیداشت مقام شامخ معلم، فرصتی ارزشمند برای ادای احترام به مشعلداران دانایی و معماران اندیشه و اخلاق در جامعه است.
ایران اسلامی بدون شک پس از گذر دوران نبرد نابرابر با نمرودهای زمانه و پیروزی در برابر تجاوز دشمنان، بار دیگر نیازمند حرکتی پرشتاب در مسیر سازندگی و پیشرفت علمی است و در این شرایط چشمانداز نوینی پیش روی دانشآموزان و نسل جوان ما گشوده شده است که فتح قلههای آن، نیازمند سلاح دانش، خودباوری و امید خواهد بود.
در این عرصه خطیر، نقش تعیینکننده و بیبدیل شما معلمان عزیز بیش از پیش نمایان میشود؛ شما هستید که با دمیدن روح دانش و ایمان در کالبد کودکان و نوجوانان، آنها را برای مواجهه با چالشهای دنیای امروز و ساختن ایرانی آباد، مستقل و سرافراز آماده میکنید نسلی را پرورش میدهید که بتواند حافظ دستاوردهای خون شهدا را با شکوفایی علمی و عملی در فردای این آب و خاک باشد.
اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطرهی معلمان شهید به ویژه شهدای گرانقدر جنگ رمضان، فرا رسیدن روز معلم را به تمامی فرهنگیان دلسوز و فرهیخته و معلمان ارزشمند و پرتلاش استان فارس تبریک و تهنیت عرض میکنم و از درگاه خداوند سبحان، توفیق روزافزون، سلامتی و سربلندی شما جهادگران عرصه تعلیم و تربیت را مسئلت دارم.
