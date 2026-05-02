رونمایی از نسخه جدید «حج من» برای زائران ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، اپلیکیشن موبایلی حج و زیارت در حج تمتع ۱۴۰۱ و اربعین حسینی مورد استفاده قرار گرفت که با توجه به فرصت اندک، برخی کاستیها در این نرم افزار وجود داشت که در ماههای گذشته با تلاش دست اندرکاران نقاط ضعف رفع شده و بروزرسانی صورت گرفت که در حال حاضر یک پلتفرم جدید در اختیار داریم که به متقاضیان ارائه میشود.
زائران، کارگزاران، عوامل ستادی و اجرایی میتوانند به فراخور نیازمندیها از آن استفاده کنند؛ اپلیکیشن زیارت برای نسخههای موبایلی، وب و دسکتاپ طراحی و تهیه شده است و همه میتوانند از آن بهره لازم را ببرند.
امکانات این اپلیکیشن شامل؛ ارسال پیامک رایگان، نظرسنجی، امداد گمشدگان، ارزشیابی عوامل، مسیریابی، اشیاء گمشده و پیداشده، اطلاع رسانی، انتقادات و پیشنهادات، نظرسنجی، ارتباط با مسئولان، همیار، وضعیت زائر، برنامه غذایی، اطلاعات هتلها و اماکن مهم، مسیریابی، پرسمان، درخواست کمک همسفران، خاطره نویسی، ملتمسین دعا، کتابخانه، مدیا، تلفنهای ضروری، پشتیبانی نرم افزار و سایر خدمات و موضوعات اجرایی و فرهنگی است که زائران و کارگزاران حج تمتع میتوانند این اپلیکیشن را از بازار دانلود و بهره برداری کنند.
مهران فرشید مدیرکل دفتر طرح و برنامه و فناوری اطلاعات امنیت فضای مجازی سازمان حج و زیارت، درباره نرم افزار موبایلی حج و زیارت توضیحاتی داد و گفت: این نرم افزار دارای دو بخش عمومی و تخصصی است که شامل برنامه غذایی، نظرسنجی، هتل ها و اماکن، لوکیشن ها و مسیر یابی، لیست مراکز درمانی، ارتباط با بخش های مختلف سازمان، درخواست کمک برای گمشدگان و درراه ماندگان، درخواست آمبولانس، اشیا گمشده، همسفران، پیامک رایگان، ارزشیابی غذایی، نظرسنجی تغذیه، دعاهای خاص مخصوص طواف، ذکر شمار و ملتمسین دعا صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه اقدامات تخصص نیز در حال انجام است گفت: برای بهره مندی از بخش های تخصصی فقط کاربران این حوزه ها می توانند از آن بهره مند شوند که شامل نرم افزار راهنمایی و امداد، نقل درون شهری، نقل ترددی، قربانی و جمرات است.
فرشید تاکید کرد: این نرم افزارهای تخصصی اقدامی شایسته و روبجلو در راستای برگزاری عملیاتی منظم و هماهنگ می باشد و تمامی تلاش دست اندرکاران به استفاده از سیستم نرم افزاری در این موسم است.
وی افزود: در گذشته هر واحد اداری و عملیاتی یک نرم افزار جدا را تهیه می کرد اما در حال حاضر سعی کرده ایم همه نرم افزارها را یکجا جمع کنیم تا خدمت رسانی شایسته ای چه در بخشهای عمومی چه تخصصی انجام پذیرد.
فرشید افزود: در حال حاضر شرایط مناسبی در خصوص نصب این نرم افزار مهیا است و ما تمام تلاش خود را در بهره مندی از اقدامات انجام می دهیم ؛ تاکنون نزدیک به ۲۸ هزار نفر این نرم افزار را اعلام نمایند.
لزوم نصب نرمافزار «حج من» توسط زائران بیتالله الحرام
با توجه به آغاز مناسک حج تمتع، نصب نرمافزار موبایلی «حج من» به عنوان یک ابزار کاربردی برای همراهی و پشتیبانی همیشگی زائران در سرزمین وحی مورد تأکید قرار گرفته است. این اپلیکیشن خدمات متنوعی را در اختیار کاربران قرار میدهد که از جمله مهمترین آنها میتوان به امکان مشاهده سریع اوقات شرعی و دسترسی به برنامههای غذایی روزانه اشاره کرد؛ همچنین زائران میتوانند با استفاده از این بستر، تمام اطلاعات مورد نیاز خود را به سادگی جستجو کرده و در صورت بروز هرگونه مشکل، از مرکز تماس اضطراری و پشتیبانی ۲۴ ساعته آن بهرهمند شوند.
از ویژگیهای شاخص این نرمافزار، قابلیت فعالیت در بستر رومینگ زائرین است که امکان استفاده از خدمات را بدون دغدغه اینترنت فراهم میکند. علاقمندان جهت دسترسی به این سامانه میتوانند به آدرس اینترنتی مراجعه نمایند، در حالی که طبق اعلام تیم پشتیبانی، قابلیتهای جدید و کاربردی دیگری نیز در روزهای آینده به این اپلیکیشن افزوده خواهد شد.
