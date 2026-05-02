هواشناسی اصفهان برای فعالیت ۲ سامانه جوی هشدار سطح زرد صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

برهمین اساس، اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه ۱۵ تا ۱۷ اردیبهشت ماه، به دلیل گرادیان فشار، وزش باد به نسبت شدید تا شدید، وقوع توفان لحظه ای، باد و گرد خاک و کاهش دید و کیفیت هوا در همه مناطق استان به ویژه نیمه غربی و شمال اصفهان شامل شهرستان‌های آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، بویین میان دشت، خوانسار، خور و بیابانک، فریدن(داران)، عسگران، فریدونشهر، کاشان، گلپایگان، مهاباد، شاهین شهر و میمه، نایین، نجف آباد، نطنز، ورزنه، اصفهان، چادگان و زواره پیش‌بینی می‌شود.

بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، احتمال سقوط اشیاء از ارتفاع، خسارت به سازه‌های موقت(داربست، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها)، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در ترددهای جاده ای به‌ویژه در محورهای کویری و برون‌شهری، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی وجود دارد.

هواشناسی اصفهان همچنین بر لزوم احتیاط در عبور از نواحی کوهستانی، اطمینان از استحکام‌ سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره، احتیاط در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه برای خودروهای سبک و دارای سطح جانبی زیاد، استفاده از ماسک در نواحی کویری و بیابانی بویژه گروه‌های حساس و رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیت‌های عمرانی تاکید کرده است.

هواشناسی اصفهان در ادامه همچنین نسبت به وقوع ناپایداری‌های همرفتی از روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت تا پایان هفته جاری هشدار داده و افزوده است که طی این مدت رگبار باران و رعدوبرق، وقوع صاعقه، در نواحی مستعد تگرگ و تند باد لحظه ای در مناطق شمالی استان پیش بینی می‌شود.

بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، بارش‌های همرفتی به ویژه آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خوانسار، خور و بیابانک، زواره، کاشان، گلپایگان، شاهین شهر و میمه و نطنز را در بر خواهد گرفت.

هواشناسی اصفهان، نسبت به احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها محلی بصورت موقتی و آب‌گرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها و کندی حرکت خودروها بویژه در گردنه‌های کوهستانی، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی هشدار داده و در ادامه توصیه کرده است که افراد از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

هواشناسی همچنین بر لزوم احتیاط در سفرهای برون شهری، رانندگی با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی، احتیاط در فعالیت‌های کوه‌نوردی، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و آمادگی نیروهای امدادی و شهرداری‌ها تاکید کرده است.