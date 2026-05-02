۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۳۴

افزایش محسوس دما در گلستان؛ دمای هوا تا ۴۰ درجه هم می‌رسد

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان از افزایش دما در استان خبر داد و گفت: بیشینه دمای هوا تا اواسط هفته به حدود ۳۵ تا ۳۸ درجه می‌رسد و در برخی نقاط حتی احتمال ثبت دمای ۴۰ درجه نیز وجود دارد.

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین الگوهای پیش‌یابی جوی اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های هواشناسی، امروز در اغلب مناطق استان جوی پایدار حاکم بود که این شرایط با افزایش تدریجی دما همراه است.

وی افزود: این پایداری جوی تا اواسط هفته ادامه دارد و در این مدت، شاهد روند افزایشی دما در سطح استان خواهیم بود.

معقولی با بیان اینکه در برخی ساعات تغییرات محلی نیز پیش‌بینی می‌شود، خاطرنشان کرد: طی این مدت به‌ویژه در ساعات عصر و شب، برای ارتفاعات استان احتمال وقوع بارش‌های پراکنده دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: افزایش دما در اواسط هفته محسوس‌تر خواهد شد، به‌طوری‌که پیش‌بینی می‌شود بیشینه دمای هوا در روز سه‌شنبه به حدود ۳۵ تا ۳۸ درجه سانتی‌گراد برسد.

وی تأکید کرد: در برخی نقاط استان نیز احتمال افزایش دما تا مرز ۴۰ درجه وجود دارد که می‌تواند شرایط گرمایی قابل توجهی را در گلستان رقم بزند.

کد مطلب 6817912

