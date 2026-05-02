۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

تشکیل ۲ کارگروه مرزی بین ایلام و واسط عراق

ایلام - استاندار ایلام از تشکیل ۲ کارگروه مرزی بین ایلام و واسط عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کرمی در دیدار با نماینده ویژه رئیس جمهور با اشاره به سفر به استان واسط و ضرورت استفاده از ظرفیت استان‌های مرزی کشور عراق برای توسعه و رونق اقتصادی استان، گفت: در این دیدار پیگیری‌های لازم برای راه‌اندازی کنسولگری در استان‌های ایلام و واسط عراق انجام شده است.

وی از تشکیل دو کارگروه مشترک بین دو استان(کارگروه پیگیری تبادلات اقتصادی و امورات گردشگری، صنایع‌دستی، کشاورزی، فنی و مهندسی و کارگروه دوم اربعین) خبر داد.

نماینده ویژه دفتر رییس‌جمهور در امور استانهای مرزی نیز در این دیدار با قدردانی از اقدامات و مدیریت استاندار ایلام در جنگ رمضان و توجه به ظرفیت‌های مرزی استان، گفت: استان ایلام ظرفیت بالایی در حوزه‌های مختلف دارد که نمونه بارز این ظرفیت‌ها در حوزه مرز و گردشگری است.

