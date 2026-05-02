به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری صبح شنبه در آیین زنگ سپاس معلم در دبستان دخترانه شاهد تحقیقی مشهد اظهار کرد: همه ما هرچه داریم مدیون معلمینی هستیم که زندگی خود را وقف کردند و تلاش کردند و امروز وظیفه ماست که با تلاش و خدمت، قدردان زحمات این معلمین باشیم و هفته معلم را با مراسم زنگ سپاس آغاز کنیم. امیدواریم همه ما بتوانیم ادامه‌دهنده راه شهیدان باشیم و همان‌گونه که بزرگان ما فرمودند، جمهوری اسلامی با اقتدار و استحکام مسیر خود را ادامه خواهد داد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به شرایط سال گذشته افزود: در سال ۱۴۰۴ علی‌رغم اینکه سالی پر فراز و فرود بود و دو جنگ و وقایع تلخ دی‌ماه را تجربه کردیم، اما به دلیل اهمیت آموزش و پرورش و ضرورت توجه جدی به مسائل این حوزه، خوشبختانه مجموعه آموزش و پرورش تلاش‌های ارزشمندی انجام داد و در شأن خراسان رضوی، رتبه قابل توجهی را کسب کرد.

وی تصریح کرد: انتظار ما این است که خراسان رضوی به‌ویژه در حوزه تعلیم و تربیت در صدر باشد و الگو شود؛ همان‌طور که در سال ۱۴۰۴ بسیاری از ایده‌ها از خراسان رضوی به کشور ارائه و مورد استفاده قرار گرفت و امیدواریم در سال ۱۴۰۵ نیز این رویه با قوت ادامه پیدا کند.

مظفری با تأکید بر توسعه زیرساخت‌ها تصریح کرد: مسیر سازندگی فضاهای فیزیکی برای دانش‌آموزان و معلمین باید با همان شدت سال قبل ادامه داشته باشد؛ سالی که تقریباً روزی یک مدرسه ساخته شد. همه مدیران دستگاه‌های اجرایی و خیرین در کنار هم برای این موضوع پای کار هستند. در عین حال، از معلمین تشکر و قدردانی می‌کنم و خواهش ما این است که علی‌رغم همه شرایط سخت، محدودیت‌ها و معذوریت‌هایی که وجود دارد، کیفیت آموزش مورد غفلت قرار نگیرد. از نظر ما در خراسان رضوی این محدودیت‌های امنیتی وجود ندارد، اما با توجه به تصمیمات سطح ملی، تقاضا دارم آموزش و پرورش استان و مدیران مدارس، با برنامه‌هایی مانند کلاس‌های جبرانی و رفع اشکال، فضاهای آموزشی و تربیتی را تا حد امکان فعال نگه دارند.

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: معلمین عزیز شرایط سختی را تجربه می‌کنند و خانواده‌ها نیز مطالباتی دارند، اما امیدواریم با تلاش و کوشش معلمین و مدیران، این مسیر سخت را با سربلندی و عزت پشت سر بگذاریم. بدون هیچ تعارفی، هر آنچه داریم از معلمین داریم و باید این قدرشناسی را با حداکثر توان و تلاش در هر جایگاهی که هستیم نشان دهیم. آرزو می‌کنیم سال آینده روز معلم و هفته معلم را در فضایی آرام‌تر و مطلوب‌تر، با جشن بزرگی در کنار معلمین برگزار کنیم و کشورمان از این شرایط سخت با اقتدار و پیروزی عبور کند.