استاندار خراسان رضوی:کیفیت باید اصل اول آموزش و پرورش باشد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه آیین زنگ سپاس معلم در دبستان دخترانه شاهد تحقیقی مشهد، ضمن شرکت در پویش مردمی «نهال امید» اظهار کرد: هفته معلم را به همه معلمین گرانقدر و بزرگوار ایران اسلامی و خراسان رضوی تبریک عرض می‌کنم و همچنین ایامی که هفته کارگر در آن قرار دارد را به کارگران عزیز تبریک می‌گویم. یاد و خاطره همه شهدای عزیز، مخصوصاً شهدای معلم و کارگر را گرامی می‌داریم و آرزو می‌کنیم همه ما بتوانیم قدردان این عزیزان باشیم و در ادامه راه آن‌ها منشأ خدمت به ایران عزیز و مردم بزرگوارمان باشیم.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به شرایط خاص کشور گفت: طبیعتاً در ایامی قرار گرفته‌ایم که بسیار خاص و ویژه است؛ بخشی مهم از تاریخ کشور در حال رقم خوردن است. روایتگری صحیح و دقیق از این ایام می‌تواند برای آیندگان بسیار مهم باشد و در تاریخ ثبت شود که در مقطعی از زمان، مردم ایران در دفاع از ارزش‌ها، اصول و استقلال کشورشان پایمردی کردند و ایستادند.

وی ادامه داد: در عرصه نظامی، فرزندان برومند این کشور در مقابل به ظاهر قدرتمندترین ارتش‌های دنیا ایستادند؛ اگر بودجه‌های نظامی آن‌ها را با ما مقایسه کنید، ارقام اصلاً قابل مقایسه نیست و بسیار متفاوت است، اما فرزندان این کشور در حوزه نظامی اقتدار و صلابتی از خود نشان دادند که دنیا را متحیر کرد. در کنار آن، مردم عزیز نیز به میدان آمدند، در صحنه حاضر شدند و پشتیبانی کردند و همه کسانی که علاقه‌مند به این کشور بودند، در کنار مردم و رزمندگان، مسائل عمومی را مدیریت کردند. ما هم وظیفه داشتیم در کنار این عزیزان، به اداره بهتر کشور کمک کنیم.

مظفری تأکید کرد: روایتگری این اتفاقات بزرگ و مهم، وظیفه‌ای سنگین است. در طول تاریخ مقاطعی بوده که تحریف شده، اما مطمئنم با امکانات، تجهیزات و هوشمندی جوانان ایران، این بار تاریخ به خوبی ثبت و ضبط خواهد شد. بخش عمده‌ای از این مسئولیت بر عهده مجموعه‌های فرهنگی ماست؛ وزارت آموزش و پرورش، معلمین، دانش‌آموزان، دانشگاه‌ها، متخصصان حوزه علوم ارتباطات و همه علاقه‌مندان، از جمله خبرنگارانی که امروز در صحنه‌ها حضور دارند؛ این‌ها روایتگران منصف و دقیقی هستند که این روزهای پرالتهاب و پرحادثه را به خوبی ثبت خواهند کرد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به پویش مردمی نهال امید نیز گفت: خوشحالم که امروز نهال امید هم کاشته شد. بسیار امیدوارم شرایط کشور در آینده نه‌چندان دور به سمت شرایط بهتر پیش برود. از بیست‌ونهم اسفند تا امروز، به ازای هر شهید استان خراسان رضوی که تعدادشان ۱۸ هزار نفر است، بیش از ۱۲ درخت کاشته شده و این مسیر ادامه خواهد داشت. امروز هم درخت سروی به یاد رهبر شهیدمان کاشته شد. امیدواریم همه ما بتوانیم با قامتی استوار در کنار نظام جمهوری اسلامی و مردم عزیز برای خدمت به آن‌ها باشیم.

وی در پاسخ به سؤالی درباره نگرانی خانواده‌ها نسبت به افت تحصیلی دانش‌آموزان در پی غیرحضوری شدن کلاس‌ها اظهار کرد: یکی از تأکیداتی که در جلسات داشتم همین بود که در هر شرایطی باید کیفیت آموزش اصل باشد. اگر مدرسه می‌سازیم، اگر زیرساخت فراهم می‌کنیم، با همه محدودیت‌ها، باید کیفیت، اصل اول آموزش و پرورش باشد. صحبت‌هایی هم شد که از این شرایط سخت و دشوار بهترین استفاده را بکنیم و بهترین فرصت‌ها را فراهم کنیم تا دانش‌آموزان این فرصت‌ها را از دست ندهند و شرایط مطلوب‌تری داشته باشند. از عزیزان در آموزش و پرورش خواستم و باز هم می‌خواهم که این کیفیت در این شرایط مغفول واقع نشود.

مظفری با اشاره به وصیت‌نامه یک شهید دانش‌آموز گفت: خطاب به دانش‌آموزانی که قرار است در آینده معلمان این جامعه باشند، توصیه می‌کنم خوب درس بخوانند؛ اما درس خواندن را هدف قرار ندهند، بلکه آن را وسیله‌ای برای رسیدن به هدف بدانند و آن هدف، خدمت به مردم و کشور عزیز ایران است.