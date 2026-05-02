ایجاد بهترین موقعیت تربیتی برای استفاده دانش آموزان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی، در آیین گرامیداشت روز معلم که در مجموعه بیت رهبری برگزار شد، با اشاره به فضای متفاوت و اندوه‌بار اردیبهشت‌ماه امسال گفت: در این فضا و این ایام دنیای غم و اندوه بر دل‌های ما حاکم شده و ناخودآگاه اشک از چشمان ساری و جاری می‌شود. اردیبهشت بسیار متفاوت و غمباری را تجربه می‌کنیم؛ در مقابل اتفاقات بسیار خوبی که به هر حال با حضور با شکوه و مقتدرانه مردم و نیروهای مسلح رقم می‌خورد را شاهدیم، اما به هر حال غم از دست دادن رهبر انقلاب را نمی‌توانیم حس و تصور کنیم.

وی با بیان اینکه خداوند منان این گونه رقم زد و برای این بزرگ معلم اجر و پاداش عظیمی را نصیب کرد گفت: البته به ظاهر محروم شده‌ایم اما واقعیت این است که آقا حضور دارند و حمایت‌های مقام معظم رهبری کماکان حس می‌کنیم.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه امروز به نمایندگی از جامعه بزرگ معلمین کشور گرد هم آمده‌ایم که مطمئنم دلهای آنها امروز اینجاست ادامه داد: به هر حال شرایط و محدودیت‌ها این‌گونه ایجاب کرد.

کاظمی گفت: بهترین سلام‌ها و درودها را تقدیم بزرگ معلم ایران، معلم کشور دوست، معلم میهن دوست، معلم وطن دوست و معلم عزیز، معلم شجاع، معلم مدیر و مدبر و مهربان و مقتدر تقدیم می‌کنم معلمی که تمام دنیای استکبار و طومار دنیای استکبار را در هم پیچید. یاد می‌کنیم از شهیدان رجایی و باهنر، معلمانی که این مسیر را به درستی طی کردند. شهید مطهری، اولین معلمی که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران شهید راه تعلیم و تربیت و اندیشه‌های ناب شد و همه معلمان شهیدی که در این تجاوز وحشیانه و در سال سخت گذشته، در جنگ ۱۲ روزه و فتنه‌های سنگین دشمنان و جنگ رمضان به شهادت رسیدند. جای همه آنها خالی‌ است.

وی با بیان اینکه امروز گردهم آمده‌ایم تا یاد این شهدا و امام شهیدان و معمار کبیر انقلاب را گرامی بداریم، افزود: اگرچه چنین نیستند اما با آرمان‌های امام، با آرمان‌های معلمان شهید و با علمدار انقلاب، رهبر معظم انقلاب، خلف صالح مقام معظم رهبری بیعت می‌کنند تا راه شهیدان و امام را آنگونه که شایسته و بایسته است، ادامه دهیم.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه معلمان ایران اسلامی در سال گذشته و در ایام سخت به بهترین شکل ممکن به ایران و آینده سازان کشور خدمت کردند، ادامه داد: معلمانی که در سخت‌ترین شرایط خدمات آموزشی و تربیتی را به بهترین شکل ممکن ادامه دادند و در میدان‌های شهر حضوری حماسی و انقلابی داشتند. بیش از ۶۰ روز با دانش آموزانشان و با فرزندانشان در خیابان‌های شهر از انقلاب و کشور دفاع کردند و خواهند کرد. امروز ایران مدرسه است. جای جای کشور، مدرسه ایران است و نبرد فرهنگی همانطور که مقام معظم رهبری در پیام خود به جامعه معلمان و کارگران داشتند به این حلقه مهم و حیاتی اشاره کردند که مهم‌ترین حلقه در این نبرد سخت فرهنگی، معلمان هستند. واقعا تشکر می‌کنم و امیدوارم این مسیر آنگونه که شایسته و بایسته است تا پایان این تجاوز وحشیانه دشمن و پیروزی قاطع جمهوری اسلامی ایران و ملت عزیز ایران ادامه دهیم.

کاظمی در پایان گفت: در راه تربیت نسل آینده ساز و ارتقای علمی جمهوری اسلامی ایران لحظه‌ای از پای نخواهیم نشست. توسعه یک کشور، اقتدار فرهنگی یک کشور، اقتدار اقتصادی یک کشور و میزان یک پیشرفت یک کشور به میزان توجهی است که به جامعه معلمین خواهیم داشت. زمینه را برای استفاده دانش‌آموزان از بالاترین و بهترین موقعیت تربیتی هم فراهم می‌کنیم. قدر این ساعت‌ها و لحظات را بدانیم زیرا یکی از مهم‌ترین وظایف امروز جامعه معلمین ما این است که هر کلاس درس باید به یک کانون فرهنگی و تربیتی تبدیل شود و یک پایگاه موشکی فرهنگی بر علیه دشمنان اسلام باشد.