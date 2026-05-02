پیام وزیر آموزش و پرورش به معلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی، در پیامی به مناسبت ۱۲ اردیبهشت روز معلم، نوشت: امسال در شرایطی به استقبال هفته بزرگداشت مقام معلم می رویم که کشور مورد تجاوز وحشیانه دشمن قرار گرفته و جای سیدالشهدای انقلاب، ولی امر مسلمین جهان، معلمان شهید مدرسه شجره طیبه میناب و بسیاری از دانش‌آموزان و معلمان در جای جای کشور عزیزمان خالی است؛ به ویژه دیدارهای عاشقانه، کریمانه و سخنان دلگرم کننده قائد شهیدمان در اهمیت و جایگاه آموزش و پرورش و حمایت از جامعه بزرگ معلمین کشور و قدر و منزلتی که قایل بودند و توصیه می کردند.

اولین هفته معلمی است که از ابتدای انقلاب تاکنون با این مصائب سخت آغاز می شود، لذا ضمن تسلیت صمیمانه، بر روان پاک رهبر شهید و عزیزتر از جانمان، حضرت امام خامنه‌ای(قدس الله نفسه الزکیه)، سرداران، فرماندهان مقتدر و جمعی از هم میهنان شهید جنگ رمضان، به‌ ویژه شهدای دانش‌آموز و معلمان مدرسه شجره طیبه‌ میناب، درود می فرستم و یاد و خاطره استاد فرزانه و متفکّر، معلمِ حقیقت‌جو، شهید مرتضی مطهری را گرامی می دارم و فرارسیدن «هفته گرامیداشت مقام معلم» را به همه‌ معلمان فداکار و فرهیخته کشور، صمیمانه تبریک می‌گویم و از مجاهدت‌های خستگی‌ناپذیر، تعهد صادقانه و عشق عمیق آنان به تعلیم و تربیت آینده سازان میهن اسلامی، تشکر و قدردانی می‌نمایم.

یقیناً گام نهادن در مسیر خطیر نظام تعلیم و تربیت، مستلزم عزمی سرشار از تعهد و ایثار، اراده ای محکم و استوار و بصیرتی دین مدار و پر عیار است و توسعه، پیشرفت‌ و اقتدار این مرز و بوم، نیازمند روحی از جنس عشق و ایثار و دلی سرشار از مهر و امید است تا سرو بلند و استوار ایران اسلامی را بر بام جهان بنشاند.

«معلم»؛ همان اندیشه‌ورز فداکار، حقیقت جوی پرعیار و روشن ضمیری است که با افروختن چراغ دانایی و با ایثار و فداکاری، مسیر رشد و تعالی نسل‌های امروز و فردای جامعه را روشن و با تربیت بنیان های اعتلا و پیشرفت جامعه، پرچم عزّت و اقتدار ایران عزیز را تمامی ابعاد علمی، ورزشی و سیاسی در گستره عظیم جهان، به اهتزاز در می آورد.

اگر چه در جنگ‌ تحمیلی صهیونی ـ آمریکایی، بسیاری از مدارس کشور آسیب‌ و برخی به طور کامل ویران شد، امّا شما معلمان عزیز، چون همیشه با عشق، ایثار و فداکاری بی بدیل خود، در سخت ترین شرایط کشور، نه تنها چراغ آموزش را روشن نگه داشتید، بلکه با حضور پرشور در مدرسه ایران، در میادین و خیابان های شهر و روستا، درس ایمان، پایداری و عشق به وطن را به نسل‌های آینده آموختید و به جهانیان ثابت کردید که جهان عاری از جنگ و خشونت و جامعه بشری بیدار و امیدوار، مرهون همت والای صاحبان اندیشه و دانایی و زندگی توأم با عزّت و پیروزی‌، به آموزه های اخلاقی و تربیتی معلمانی چون شهید بابری نیازمند است.

بی‌شک، آینده ایران اسلامی، در سایه سار عنایات پروردگار منّان و در ظلّ توجّهات حضرت ولی عصر(عج) و پرتو رهنمودهای خلف صالح مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای(حفظه الله)و دستان پرمهر و پرتوان شما معلمان متعهد، انقلابی و تربیت یافتگانی مؤمن و ولایتمدار، بهتر، آبادتر و مقتدرتر از گذشته ساخته خواهد شد.