به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی اسدی صبح شنبه در آیین زنگ سپاس معلم در دبستان دخترانه شاهد تحقیقی مشهد با اشاره به شرایط حاکم بر آموزش و پرورش گفت: در شرایط خاصی به سر می‌بریم؛ شرایطی که اصلاً برای حوزه آموزش و پرورش مطلوب نیست و ما کلاس‌های درسی را به صورت غیرحضوری برگزار می‌کنیم. معلمان و مدیران پیگیر بازگشایی مدارس هستند و بسیاری از دانش‌آموزان نیز از بسته بودن مدارس گلایه‌مندند. اگرچه از ظرفیت شبکه‌هایی مانند شاد و شبکه‌های تلویزیونی برای پیشبرد آموزش استفاده می‌کنیم، اما این فضا، فضای مطلوب آموزشی ما نیست. با همه این سختی‌ها و ملالت‌ها، پای کار آموزش و پای نظام هستیم.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی با تأکید بر نگاه فرصت‌محور به شرایط موجود افزود: در دل تهدیدها، فرصت‌هایی وجود دارد و ما در حال تبدیل این تهدیدها به فرصت هستیم. امروز یک فرصت تربیتی شکل گرفته و دانش‌آموزان می‌توانند برای حداقل سی تا چهل سال آینده روایت‌گر آنچه اتفاق افتاده باشند؛ روایت‌گر میدان‌های مختلف از جمله میدان خیابان، میدان رزم و میدان دیپلماسی. یکی از اضلاع این میدان‌ها دانش‌آموزان هستند و خودشان این را تجربه می‌کنند که بخشی از این میدان‌اند. اگرچه این شرایط برای ما بسیار سخت و مرارت‌آفرین بود، اما در دل این مضایق، ریشه‌ها و جوانه‌هایی از امید، استقامت، استمرار و پایمردی بر آرمان‌های هویت‌بخش شکل گرفته است.

وی با اشاره به نقش معلمان تصریح کرد: معلمان روایت‌گر هویت تمدنی ما هستند. ما صاحب تمدنی هستیم که حداقل ده هزار سال قدمت دارد و معلمان ما هم روایت‌گر تمدن اسلامی و هم تمدن ایرانی ما هستند. امروز دولت می‌خواهد آموزش و پرورش را به صدر برساند و ما امیدواریم با این حضورهای نمادین و این اهتمام، جایگاه معلمان به جایگاهی برسد که شایسته آن هستند؛ چرا که هیچ جامعه‌ای بالاتر از سطح معلمانش نخواهد بود.

گفتنی است؛ در حاشیه این آیین، استاندار خراسان رضوی ضمن بازدید از دبستان دخترانه شاهد تحقیقی مشهد و تجلیل از معلمین این مدرسه، در پویش مردمی نهال امید شرکت کرده و نهال سروی به یاد شهدای والامقام و رهبر شهید غرس کرد.

همچنین در بخشی از این آیین کلاس پایه سوم دبستان شجره طیبه میناب توسط دانش‌آموزان مدرسه دبستان دخترانه شاهد تحقیقی مشهد شبیه‌سازی شد.

