اندیشه شهید مطهری عامل فروپاشی هیمنه استکبار است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالرضا رستگار با بیان اینکه آثار استاد مطهری همواره پاسخگوی شبهات روز است، اظهار کرد: تفکر شهید مطهری با عبور از مرزهای جغرافیایی، امروز جهانی شده و به عنوان موتور محرک انقلاب اسلامی، هیمنه آمریکا را شکسته است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام رضا (ع با اشاره به توصیف امام خمینی (ره) از شهید مطهری به عنوان تئوریسین انقلاب اسلامی، اظهار داشت: استاد مطهری یک متفکر زمان‌شناس، نیازشناس و مخاطب‌شناس بود. امام راحل (ره) بر اهمیت بهره‌گیری از آثار ایشان تأکید ویژه‌ای داشتند و توصیه فرمودند که نگذاریم گرد و غبار غربت بر کتاب‌های این شهید بزرگوار بنشیند؛ چرا که آثار او، بدون استثنا ارزشمند و پاسخگوی شبهاتِ نه تنها عصر خود، بلکه دوران کنونی با رنگ‌ولعاب‌های جدید است.

وی با تأکید بر اینکه دشمنان هرگز نتوانستند نام و اندیشه شهید مطهری را محو کنند، گفت: همان جریان خون‌آشامی که امروز کودکان را به شهادت می‌رساند و به کشورها تجاوز می‌کند، عامل شهادت استاد مطهری بود، اما آن‌ها در این هدف شکست خوردند. امروز تفکر و اندیشه این استاد شهید فراتر از مرزهای جغرافیایی ایران رفته و موجی از معنویت‌گرایی با محتوای مهدویت در جهان ایجاد کرده است.

رستگار ایرانِ مبتنی بر اندیشه مطهری‌ها را یک ابرقدرت چهارم جهانی توصیف کرد و افزود: این تفکر، موتور انقلاب اسلامی است که توانسته هیمنه آمریکای جهانخوار را بشکند و دل‌های مظلومان جهان را تسخیر کند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام رضا (ع) با ابراز اطمینان نسبت به آینده درخشان ملت ایران، خاطرنشان کرد: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، آینده بسیار روشنی در انتظار این ملت است و آنچه در این منطقه ماندگار خواهد بود، انقلاب اسلامی و اندیشه مطهری‌ها، خمینی‌ها، خامنه‌ای‌ها و شهدای والامقام است. آمریکایی‌ها نیز در این منطقه جایگاهی جز در قعر آب‌های خلیج فارس نخواهند داشت.