۲۳ پروژه در کاشمر در حال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئوفی شامگاه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن اجتماعات این اداره برگزار شد با اشاره به وضعیت مدارس شهرستان کاشمر اظهار کرد: در حوزه ابتدایی، از میان ۱۰۰ مدرسه فعال، ۸۰ مدرسه دارای نوبت ثابت صبح هستند و ۲۰ مدرسه بهصورت دو نوبته صبح و بعدازظهر فعالیت میکنند.
مدیر اداره آموزش و پرورش کاشمر افزود: در دوره متوسطه نیز چهار مدرسه بهصورت چرخشی فعالیت دارند که برخی از آنها با مدارس ابتدایی مشترک هستند.
وی ادامه داد: در زمینه فضاهای آموزشی، اقدامات ارزشمندی در سال گذشته انجام شده است. هماکنون ۳۰ پروژه آموزشی در حال اجراست که درصد پیشرفت فیزیکی آنها از ۱۰ تا ۹۵ درصد متغیر است؛ برخی از این مدارس در هفته آینده آماده افتتاح خواهند بود.
رئوفی افزود: از مجموع این پروژهها، ۷ پروژه با اعتبار دولتی و در قالب تخریب و بازسازی انجام میگیرد و ۲۳ پروژه با مشارکت خیرین مدرسهساز در حال انجام است.
مدیر آموزش و پرورش کاشمر گفت: در حوزه فضاهای ورزشی، پس از واگذاری مجموعه ورزشی ۲۲ بهمن از آموزش و پرورش به هلال احمر سرانه فضاهای ورزشی کاشمر پایینترین میزان در استان است.
وی افزود: اکنون تمرکز ما بر احیای مجموعه ورزشی ۱۳ آبان در مدرسه مطهری و ساخت سالن ورزشی نامدار و استخر دانشآموزی است که در صورت اجرای آنها بخشی از کمبودها جبران خواهد شد.
نظر شما