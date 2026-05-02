به گزارش خبرنگار مهر، سید انور رشیدی ظهر شنبه در مراسم تجلیل از رئیس هیأت ورزش‌های زورخانه‌ای و جمعی از پیشکسوتان این رشته، با تبریک هفته سنندج و روز شوراهای اسلامی اظهار داشت: هر آنچه در شهرداری انجام شده، صرفاً انجام وظیفه بوده و هیچ جایگاه و مسئولیتی ماندگار نیست.

وی افزود: تا زمانی که در مسئولیت هستیم باید صادقانه در خدمت مردم باشیم و برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.

افزایش ۱۴۰ هکتاری فضای سبز در قالب «سبز سَنه»

شهردار سنندج با اشاره به اجرای پویش «سبز سَنه» گفت: در قالب این طرح، ۱۴۰ هکتار به فضای سبز شهر افزوده شده است.

رشیدی با بیان اینکه پارک‌ها صرفاً محل تفریح نیستند، تصریح کرد: این فضاها نقش مهمی در تأمین سلامت جسمی و روحی شهروندان و تقویت هویت شهری دارند.

وی از احیای پارک کودک به‌عنوان یکی از اقدامات شاخص یاد کرد و افزود: این پارک به یک فضای تخصصی و استاندارد برای کودکان تبدیل شده است.

رشیدی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ورزش اظهار داشت: تلاش کرده‌ایم هم ورزش همگانی و هم ورزش قهرمانی را توسعه دهیم.

وی از ایجاد گذرهای ورزشی متعدد در سطح شهر خبر داد و گفت: گذرهایی مانند پیشکسوتان، سوم خرداد، نیشتمان و... در این راستا احداث شده‌اند.

شهردار سنندج همچنین به احداث پیست دوچرخه‌سواری و بزرگ‌ترین دیواره صخره‌نوردی غرب کشور در پارک کژوان اشاره کرد و افزود: زیرساخت لازم برای میزبانی مسابقات استانی و کشوری نیز فراهم شده است.

وی ادامه داد: بیش از ۳ میلیارد تومان برای جابه‌جایی ورزشکاران و تیم‌ها در بخش حمل‌ونقل هزینه شده است.

توسعه گذرهای فرهنگی و استفاده از پساب برای آبیاری

رشیدی با اشاره به ایجاد گذرهای فرهنگی مانند گذر غذا و موسیقی گفت: این اقدامات در راستای افزایش نشاط اجتماعی و تقویت هویت شهری انجام شده است.

وی همچنین از استفاده از پساب تصفیه‌خانه نَنله برای آبیاری فضای سبز خبر داد و افزود: این اقدام در صرفه‌جویی مصرف آب شرب مؤثر بوده است.

شهردار سنندج با تأکید بر جایگاه ورزش‌های پهلوانی گفت: برنامه‌های متعددی برای توسعه این ورزش در دستور کار داریم.

وی تصریح کرد: در صورت تأمین زمین، شهرداری تمام مجوزهای ساخت زورخانه را رایگان صادر خواهد کرد.

نامگذاری میدان به نام پهلوانان و احداث المان شهری

رشیدی از ارسال پیشنهاد نامگذاری یکی از میادین شهر به نام پهلوان عزیز رحمانی به شورای شهر خبر داد و گفت: در صورت تصویب، این اقدام اجرایی خواهد شد.

وی همچنین از احداث المان ورزش‌های زورخانه‌ای در بلوار کردستان خبر داد.

شهردار سنندج با اشاره به وجود ۶۳ هکتار زمین قبرستان در سطح شهر گفت: در صورت همکاری اداره اوقاف، آمادگی داریم این اراضی را به فضاهای سبز و فرهنگی تبدیل کنیم.

وی تأکید کرد: هدف مدیریت شهری، توزیع عادلانه خدمات و دسترسی همه شهروندان به فضاهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی است.