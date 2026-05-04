خبرگزاری مهر، گروه استانها-محمدرضا بهرامی‌صفت: ورزش همگانی امروز به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی ارتقای سلامت جسمی و روحی شهروندان شناخته می‌شود؛ ظرفیتی که می‌تواند علاوه بر افزایش نشاط اجتماعی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش هزینه‌های درمان و پیشگیری از بیماری‌های مزمن داشته باشد. کارشناسان حوزه سلامت معتقدند که توسعه ورزش همگانی می‌تواند بار سنگینی را از دوش نظام درمانی کشور بردارد و با کاهش نرخ بیماری‌های ناشی از کم‌تحرکی، سلامت پایدار جامعه را در پی داشته باشد.

به گفته متخصصان، فعالیت‌های منظم ورزشی از سنین جوانی تا سالمندی، خطر ابتلا به بیماری‌هایی مانند دیابت، فشار خون، افسردگی و بیماری‌های قلبی را به شکل چشمگیری کاهش می‌دهد و از سوی دیگر هزینه‌های درمانی خانوار و دولت را کمتر می‌کند. این جایگاه مهم ورزش همگانی سبب شده تا دستگاه‌های مختلف اجرایی از جمله شهرداری‌ها و نهادهای سلامت، توسعه این بخش را به‌عنوان یک ضرورت اجتماعی دنبال کنند.

همدان؛ برترین هیئت ورزش‌های همگانی کشور در سال ۱۴۰۴

استان همدان در سال‌های اخیر توانسته جایگاه ویژه‌ای در زمینه توسعه ورزش‌های همگانی در کشور پیدا کند. عملکرد مستمر و برنامه‌ریزی‌شده هیئت ورزش‌های همگانی استان باعث شده همدان در سال۱۴۰۴ موفق به کسب رتبه نخست کشور شود؛ عنوانی که نشان‌دهنده فعالیت منسجم کمیته‌ها، توسعه ایستگاه‌های ورزش صبحگاهی و مشارکت روزافزون مردم در برنامه‌های ورزشی است.

فعالیت نزدیک به ۲۰۰ ایستگاه ورزش صبحگاهی، برگزاری دوره‌ها و همایش‌های متنوع، گسترش کمیته‌های تخصصی و جذب گروه‌های مختلف سنی از جمله اقداماتی بوده که در موفقیت همدان نقش داشته است. مشارکت روزانه هزاران شهروند در برنامه‌های صبحگاهی نشان می‌دهد ورزش همگانی به بخشی جدایی‌ناپذیر از سبک زندگی مردم استان تبدیل شده است.

نقش ادارات، دستگاه‌ها و ضرورت حمایت از ورزش همگانی

با وجود استقبال مردمی از ورزش‌های همگانی اما توسعه این سبک ورزش نیازمند حمایت همه‌جانبه است. کارشناسان حوزه ورزش تأکید می‌کنند که نقش ادارات دولتی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی در پیشبرد این هدف بسیار کلیدی است.

نهادها و سازمان‌هایی دارای سالن‌ها و زیرساخت‌های ورزشی می‌توانند با قرار دادن این امکانات در اختیار هیئت‌های ورزش همگانی، زمینه مشارکت بیشتر شهروندان را فراهم کنند. بسیاری از شهرها و استان‌ها تنها با استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود توانسته‌اند سطح فعالیت ورزشی مردم را افزایش دهند.

همچنین همکاری شهرداری‌ها در تجهیز بوستان‌ها، جاده‌های سلامت و فضاهای عمومی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل گسترش ورزش‌های همگانی شناخته می‌شود. فراهم بودن فضاهای استاندارد و دسترس‌پذیر باعث افزایش انگیزه مردم و استمرار برنامه‌های ورزشی خواهد شد.

فعالیت ۱۹۸ ایستگاه ورزش صبحگاهی در استان همدان

هادی سبزواری رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان همدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت مشارکت مردم در ورزش‌های همگانی در استان همدان اظهار کرد: خوشبختانه امروز مردم استان با ورزش همگانی عجین شده‌اند و این موضوع در بخش‌های مختلف قابل مشاهده است. از ایستگاه‌های ورزش صبحگاهی که در دسترس و در معرض دید عموم مردم قرار دارد تا برنامه‌هایی مانند یوگای کارکنان دولت، بازی‌های کودکان، فریزبی و فعالیت کمیته‌های مختلف ورزشی در هیئت همگانی انجام می‌شود.

وی افزود: استقبال از ورزش‌های همگانی در همدان جای افتخار دارد راکه نشان می‌دهد که هم هیئت‌های ورزش‌های همگانی در شهرستان‌ها فعالیت خوبی داشته‌اند و هم کمیته‌های مختلف فعال بوده‌اند.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان همدان با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم، اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده از سوی فدراسیون ورزش‌های همگانی است، گفت: از سوی دیگر هدف هیئت ورزش‌های همگانی این است که استان همدان از سایر استان‌ها عقب نماند، زیرا اگر با دقت و برنامه‌ریزی عمل نکنیم، استان‌های دیگر پیشتاز خواهند شد و بازگشت به جایگاه‌های برتر برای ما دشوار و همراه با هزینه خواهد بود.

وی با اشاره به گروه‌های سنی فعال در ورزش همگانی بیان کرد: معمولاً مشارکت از سن ۳۰ سال به بالا آغاز می‌شود، اما بیشترین فعالیت و مشارکت مربوط به افراد بالای ۴۰ سال است.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان همدان افزود: یکی از دغدغه‌های مهم ما برنامه‌ریزی برای جذب جوانان در بازه سنی حدود ۱۵ تا ۲۸ سال است که امیدواریم با برنامه‌ریزی مناسب و تدوین برنامه‌های مشخص در تقویم اجرایی بتوانیم این قشر را نیز بیشتر جذب کنیم.

وی با اشاره به نقش ورزش همگانی در ارتقای سلامت جسمی و روحی شهروندان افزود: در حال حاضر ۱۹۸ ایستگاه ورزش صبحگاهی در استان فعال است که هر روز از ساعت ۶ تا ۸ صبح با حضور مربیان مجرب به مردم خدمات ارائه می‌دهند. این فعالیت‌ها نقش قابل توجهی در ارتقای سلامت جسمی و روحی شهروندان دارد.

سبزواری ادامه داد: بر اساس برآوردها اگر در هر ایستگاه بین ۵۰ تا ۷۰ نفر حضور داشته باشند، روزانه بین ۱۰ تا ۱۴ هزار نفر در سطح استان در این برنامه‌ها شرکت می‌کنند که آمار قابل توجهی است، هرچند برای ما هنوز رضایت‌بخش نیست و هدف‌گذاری ما این است که حداقل ۱۰ درصد جمعیت استان در برنامه‌های ورزش صبحگاهی مشارکت داشته باشند.

وی با اشاره به حضور بانوان در این حوزه گفت: بانوان نسبت به آقایان مشارکت بیشتری در ورزش‌های همگانی دارند و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد علاقه‌مندی و حضور آن‌ها در این حوزه افزایش قابل توجهی داشته است.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان همدان درباره چالش‌های توسعه ورزش همگانی در استان همدان نیز بیان کرد: با تشکیل شورای عالی ورزش استان و همکاری اداره کل ورزش و جوانان، اقدامات خوبی انجام شده است.

وی افزود: یکی از نیازهای مهم در حوزه ورزش‌های همگانی استفاده بیشتر از سالن‌های ورزشی است و اگر بتوانیم در بخشی از سال از ظرفیت سالن‌های دستگاه‌های مختلف استفاده کنیم، قطعاً شاهد رشد بیشتری در ورزش همگانی خواهیم بود.

فعالیت حدود ۴۰ کمیته در هیئت ورزش‌های همگانی همدان

سبزواری با اشاره به نقش رسانه‌ها گفت: معرفی و ترویج ورزش‌های همگانی در بخش‌های مختلف از جمله بازی‌ها و برنامه‌های آمادگی جسمانی نیازمند همکاری رسانه‌ها به‌ویژه صدا و سیما است. انتظار داریم رسانه ملی در این زمینه توجه بیشتری داشته باشد، زیرا جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های ورزشی نیاز دارد.

وی درباره کمیته‌های فعال این هیئت نیز گفت: در حال حاضر حدود ۴۰ کمیته فعال در هیئت ورزش‌های همگانی استان وجود دارد و در شهرستان‌ها نیز متناسب با شرایط و ظرفیت‌ها فعالیت‌هایی در حال انجام است.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان همدان با اشاره به استقبال مردم از فعالیت‌های ورزشی در فضاهای عمومی بیان کرد: خوشبختانه در پارک‌ها، بوستان‌ها و جاده‌های سلامت، مشارکت مردم بسیار چشمگیر است و حضور مردم در این فضاها برای انجام حرکات ورزشی نویدبخش توسعه ورزش همگانی در استان است.

وی افزود: امیدواریم با همکاری شهرداری‌ها بتوانیم فضاهای مناسب برای ورزش‌های همگانی را بیش از گذشته به محیط‌های ورزشی و تفرجگاه‌های سلامت‌محور تبدیل کنیم.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان همدان در پایان گفت: سال گذشته هیئت ورزش‌های همگانی استان همدان توانست رتبه نخست کشور را در بین هیئت‌های استانی کسب کند و این عنوان در تهران از سوی فدراسیون ورزش‌های همگانی به استان اعطا شد و امیدواریم در سال جاری نیز بتوانیم این جایگاه برتر را حفظ کنیم.

گفتنی است؛ ورزش همگانی امروز دیگر یک انتخاب اختیاری برای اوقات فراغت نیست؛ ضرورتی اجتماعی است که سلامت نسل‌های آینده را تضمین می‌کند و بار نظام سلامت را کاهش می‌دهد. تجربه استان‌هایی مانند همدان نشان می‌دهد هر جا برنامه‌ریزی دقیق، مشارکت مردمی و همراهی دستگاه‌ها کنار هم قرار گیرد، می‌توان فرهنگ ورزش را به بخشی از زندگی روزمره جامعه تبدیل کرد. استمرار این مسیر، نیازمند نگاه حمایتی همه نهادهای شهری و اجرایی و استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود است؛ چرا که توسعه ورزش همگانی نه تنها یک سرمایه‌گذاری برای امروز، بلکه تضمینی برای فردایی سالم‌تر، بانشاط‌تر و کم‌هزینه‌تر برای شهروندان خواهد بود.