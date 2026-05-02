به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر بیات مدیرکل منابعطبیعی و آبخیزداری استان البرز با تشریح نقش حیاتی گیاهان دارویی در حفظ تنوع زیستی و پایداری اکوسیستم، بر ضرورت بهرهبرداری اصولی از این منابع تأکید کرد.
وی گفت: حفاظت از رویشگاهها و بهرهبرداری قانونمند نهتنها برای تداوم نسل گونههای گیاهی ضروری است بلکه در بلندمدت به پایداری محیطزیست منطقه نیز کمک میکند.
مدیرکل منابع طبیعی البرز در ادامه با ابراز نگرانی از برداشتهای غیر اصولی، افزود: برداشت غیرمجاز و بیرویه میتواند به کاهش شدید جمعیت گیاهی و افزایش احتمال انقراض گونههای نادر و ارزشمند منجر شود.
بیات با اشاره به شرایط اقلیمی منحصربهفرد استان البرز، رویشگاه گونههایی همچون آویشن، چای کوهی، بابونه، بومادران، باریجه، اسپند، گلگاوزبان، ریواس، کنگر و همچنین انواع قارچهای خوراکی را از ظرفیتهای مهم این استان برشمرد و اظهار کرد: حفظ این ذخایر ارزشمند یک ضرورت ملی است.
وی طرحهای مرتعداری تلفیقی را فرصتی مناسب برای بهرهبرداری علمی و معیشت جوامع محلی دانست و گفت: برداشت مجاز و قانونمند گیاهان دارویی در قالب طرحهای علمی، میتواند به توسعه اقتصادی روستاییان و عشایر کمک کند.
مدیرکل منابع طبیعی البرز همچنین بر احیا و توسعه رویشگاهها با مشارکت مردم تأکید ویژه کرد.
بیات در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: هرگونه فعالیت در عرصههای تحت مدیریت منابع طبیعی و مناطق حفاظتشده بدون اخذ مجوز، تخلف محسوب میشود و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.
وی با استناد به ماده ۲۵ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: افرادی که به طور غیرقانونی اقدام به برداشت یا حمل گیاهان دارویی کنند، با پیگیری قضایی مواجه میشوند.
