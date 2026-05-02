تولید فیلم کوتاه «به وقت جنگ» تمام شد؛ روایت یک جدایی در سایه جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم کوتاه «به وقت جنگ» به نویسندگی، کارگردانی و تهیهکنندگی محمدرضا یکانی، در لوکیشنی در منطقه شهران تهران مقابل دوربین رفته و بهتازگی فیلمبرداری آن به پایان رسیده است.
این فیلم با نگاهی به حال و هوای اخیر روزهای کشور و در بستر شرایط جنگی ساخته شده است.
سیامک سلطانی، فرزانه میرشکاریان، مژگان مظاهری، فاطمه شعبان، فرح نوری، نصرالله جهانبکام، مهدی زارع، دانیال حسینزاده، بازیگرانی هستند که در این پروژه به ایفای نقش پرداختهاند.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «مهرداد و سولماز در آستانه جدایی هستند و قرار است فردا برای انجام مراحل طلاق به دادگاه مراجعه کنند، اما با آغاز جنگ، همه چیز دستخوش تغییر میشود … .»
عوامل این پروژه عبارتند از: نویسنده، تهیهکننده و کارگردان: محمدرضا یکانی، فیلمبردار: بهرام لطفی، صدابردار: علیرضا مهابادی، برنامهریز: مژگان مظاهری، دستیار اول کارگردان: فاطمه اخوان، طراح صحنه و لباس: روژینا مافی، چهرهپرداز: ستیا دلشاد، تولید و تدارکات: فاطمه شعبان و سعید توسلی، مشاور رسانهای: امین اعتمادیمجد، عکاس: مهسا عباسی، منشی صحنه: عسل روستایی، عکاس پشت صحنه: الناز ایرانی، دستیاران فیلمبردار: علی نیکخواه و مهدی زارع، دستیاران صحنه و لباس: رکسانا خدابخش و یگانه خانمیرزایی، دستیار کارگردان: دانیال حسینزاده و مجری طرح: مؤسسه فیلمسازی یکان تصویر تهران.
