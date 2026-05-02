نقش معلم در تعلیم و تربیت، همتراز مجاهدت در میدان نبرد است

به گزارش خبرنگار مهر علی صادقی قبل از ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت مقام معلم و زنگ سپاس که به صورت نمادین در آموزشگاه صیرفیان (محل تدریس «رقیه شیری»، شهیده فرهنگی) برگزار شد، با تأکید بر جایگاه رفیع معلمان، نقش آنان در سنگر تعلیم و تربیت را کمتر از مجاهدتهای رزمندگان در میدان نبرد توصیف نکرد.

وی افزود: روز معلم نه سطری در حاشیه تقویم، بلکه فصلی زرین در کتاب هویت و اصالت کشور ایران است. معلمان، وارثان رسالت انبیا و پاسداران مشعل دانایی هستند که سرنوشت ملتها به دست آنان رقم می خورد.

صادقی با اشاره به نقش بیبدیل فرهنگیان در حفظ سرمایه های ملی و فرهنگی کشور افزود: همانگونه که مدافعان وطن از مرزهای جغرافیایی کشور پاسداری می کنند، معلمان نیز مرزهای فرهنگ و اندیشه را حفظ کرده و اجازه نداده اند چراغ دانایی در تندباد حوادث خاموش شود. معلمان نه تنها الفبا، بلکه راه زیستن، اندیشیدن و انسان بودن را می آموزند.

معاون استاندار زنجان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی به ویژه سرداران رشید اسلام و شهدای میناب، تصریح کرد: زندگی عزتمندانه امروز مردم ایران به برکت خون همین شهدا است. امروز آنچه از تمدن غرب به جا مانده، بمباران، کشتار و زورگویی قدرتهای بزرگ است که نمونه های آن در عراق، سوریه، غزه و افغانستان به وضوح قابل مشاهده است.

صادقی در ادامه با اشاره به تاریخ روابط ایران و آمریکا، ایالات متحده را «گرگ آشنا به گله» توصیف کرد و یادآور شد: تاراج اموال مردم ایران در دوره ستمشاهی، طعم ثروت ایران را به دهان این گرگ چشانده است و امروز با وقاحت تمام می گویند برای نفت ایران با آنها جنگیدیم.

وی با تأکید بر دو گزینه پیش روی ایران اسلامی در برابر این زیاده خواهی ها گفت: ایران امروز یا باید تسلیم شود و یا عزتمندانه در برابر آمریکا بایستد؛ و ملت ایران همواره شهادت غرورآمیز را بر زیر بار ذلت رفتن ترجیح داده است.