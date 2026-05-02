نگاهداری: درس امروز، درس «افتخار و حماسه» است

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نگاهداری، در پیامی به مناسبت روز معلم عنوان کرد که درس امروز شهید مطهری و همه معلمان شهدای این مرزوبوم، درس «افتخار و حماسه» است.

متن پیام رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، به مناسبت این روز به شرح زیر است؛

در تقویم ایران اسلامی، ۱۲ اردیبهشت، سالروز شهادت اندیشمند فرزانه، استاد مرتضی مطهری، به نام روز معلم مزین گشته است. این روز فرصتی مغتنم است تا بار دیگر مقام والای معلم را گرامی بداریم. استاد مطهری، خود تجسم عینی پیوند عمیق علم و تعهد، اندیشه و عمل، و عصاره مکتبی است که از جان گذشتن در راه حق را افتخار می‌دانست.

امروز و در شرایطی که بار دیگر شاهد جنگ تحمیلی تمام‌عیار آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران عزیز هستیم، درس این استاد گرانقدر و همه معلمان شهدای این مرزوبوم، درس «افتخار و حماسه» است. همان حماسه‌ای که در هشت سال دفاع مقدس، ملت ایران را سربلند کرد و امروز نیز در میدان نابرابر اقتصادی، رسانه‌ای و امنیتی، چراغ راه ملت است.

معلمان ایران، این مرزبانان سنگر آگاهی و غیرت، با الهام از خون شهید مطهری و همه شهدای فرهنگی، به نسل امروز می‌آموزند که ایستادگی در برابر قلدری‌های دشمنان، تداوم همان راه افتخارآمیزی است که نه تنها شکست‌ناپذیر، بلکه موجب عزت و سربلندی ایران سربلند خواهد بود.

اینجانب، با گرامیداشت یاد شهدای عزیز فرهنگی و دانش آموز مدرسه میناب، فرارسیدن روز معلم را به همه مربیان فداکار، به ویژه معلمان شهید و ایثارگر، تبریک و تکریم عرض می‌نمایم و از درگاه ایزدمنان، عزت و سربلندی برای همه معلمان ایران زمین مسئلت دارم.