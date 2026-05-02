سیل مرگبار در شمال شرق برزیل با ۴ کشته و دهها زخمی+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع خبری از وقوع سیل و بارشهای شدید در مناطق شمال شرقی برزیل خبر دادند که شماری کشته و زخمی برجای گذاشته است.
منابع برزیلی اعلام کردند که تاکنون بر اثر این سیل های مرگبار دستکم ۴ نفر کشته و دهها نفر دیگر زخمی شدند.
مقامات محلی ایالت پرنامبوکو در شمال شرق برزیل با اشاره به باران های سیل آسیا از تداوم عملیات جستوجو و نجات سیل زدگان خبر داد.
این مقامات اعلام کردند که علاوه بر خدمات امدادرسانی از سوی نیروهای امدادی، این نیروها مناطق در معرض خطر را نیز تخلیه کرده اند.
نظر شما