۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹

سیل مرگبار در شمال شرق برزیل با ۴ کشته و دهها زخمی+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع خبری از وقوع سیل و بارش‌های شدید در مناطق شمال شرقی برزیل خبر دادند که شماری کشته و زخمی برجای گذاشته است.

منابع برزیلی اعلام کردند که تاکنون بر اثر این سیل های مرگبار دستکم ۴ نفر کشته و دهها نفر دیگر زخمی شدند.

مقامات محلی ایالت پرنامبوکو در شمال شرق برزیل با اشاره به باران های سیل آسیا از تداوم عملیات جست‌وجو و نجات سیل زدگان خبر داد.

این مقامات اعلام کردند که علاوه بر خدمات امدادرسانی از سوی نیروهای امدادی، این نیروها مناطق در معرض خطر را نیز تخلیه کرده اند.

