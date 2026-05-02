پورمحمدی: بزرگترین ضربه به شبکه جاسوسی آمریکا در چند سال اخیر وارد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی پورمحمدی قائممقام پیشین وزارت اطلاعات در گفتوگویی، ضمن اشاره به عملکرد نهادهای اطلاعاتی کشور در مقابله با شبکههای جاسوسی آمریکا، اظهار کرد: بزرگترین ضربه به آمریکا در دو مرحله اتفاق افتاده است؛ یکی از این مقاطع به سالهای ١٣۶۷ و ١٣۶٨ و ابتدای رهبری امام شهید بازمیگردد که در آن زمان، یک ضربه عظیمی به شبکه جاسوسی آمریکا که خیلی گسترده بود وارد شد.
قائم مقام پیشین وزارت اطلاعات افزود: در همان دوره، رهبر انقلاب از این اقدام تقدیر کردند و حتی لوح و سکه جایزه دادند به همه کسانی که درگیر پرونده بودند.
وی تصریح کرد: مقطع دوم نیز مربوط به چند سال اخیر است که بار دیگر بزرگترین ضربه به شبکه جاسوسی آمریکا وارد شد.
پورمحمدی با بیان اینکه حجم شناساییها در این دوره کمنظیر بوده است، گفت: نه روسیه، نه چین و نه هیچ کشور دیگری این حجم از جاسوس را شناسایی نکرده است.
وزیر کشور پیشین خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از این جاسوسها در خارج از کشور حضور داشتند و ایران در این زمینه با دیگر کشورها نیز همکاریهایی داشته است. ما بخش بزرگی از این جاسوسهای آمریکا را در کشورهای دیگر شناسایی کردیم؛ مثلاً به چینیها و روسها می گفتیم که اینها جاسوس آمریکا هستند و در چین فعالیت دارند.
قائممقام پیشین وزارت اطلاعات در پایان تاکید کرد: وزارت اطلاعات در این حوزهها تواناییهای قابل توجهی داشته و عملکرد آن در شناسایی شبکههای جاسوسی قابل توجه بوده است.
