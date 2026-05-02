پاسخگویی به بیش از ۲۲۰ هزار تماس در سامانه ۴۰۳۰

محمد عزتی وظیفهخواه، رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به گزارش سامانه ۴۰۳۰ در حوزههای روانشناسی، دوراپزشکی و سلامت مادر و کودک تا تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این بازه زمانی، تعداد تماسهای پاسخ دادهشده در بخش مشاوره به ۲۲۰ هزار و ۶۴۹ مورد رسیده است.
وی افزود: مجموع مدت زمان ارائه این مشاورهها یک میلیون و ۶۵ هزار و ۸۲ دقیقه بوده که معادل ۱۷ هزار و ۷۵۱ ساعت است و این خدمات با مشارکت ۲ هزار و ۴۰۵ مشاور ارائه شده است.
رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر، با تأکید بر اهمیت نقش این سامانه در ارائه خدمات سلامتمحور تصریح کرد: سامانه ۴۰۳۰ توانسته است با بهرهگیری از ظرفیت مشاوران متخصص، خدمات گستردهای را در حوزههای روانشناسی، پزشکی از راه دور و سلامت مادر و کودک به مردم ارائه دهد.
وی ادامه داد: افزایش حجم تماسها نشاندهنده اعتماد عمومی به این سامانه و نیاز جامعه به دریافت مشاورههای تخصصی در شرایط مختلف است.
نظر شما