به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: به مناسبت جشن پیروزی مردم شوروی در جنگ بزرگ میهنی، آتش‌ بس در روزهای ۸ و ۹ ماه می (۱۸ و ۱۹ اردیبهشت ماه) اعلام می‌ شود.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه آمده است: نیروهای مسلح روسیه تمام اقدامات لازم را برای تضمین امنیت رویدادهای جشن انجام خواهند داد. با اعلام آتش‌بس، روسیه انتظار دارد طرف اوکراینی نیز از این الگو پیروی کند. در صورت تلاش اوکراین برای اجرای طرح‌ های جنایتکارانه خود برای مختل کردن جشن‌ های روز پیروزی، نیروهای مسلح روسیه حمله تلافی‌ جویانه‌ ای به مرکز کی یف انجام خواهند داد.

وزارت دفاع روسیه اضافه کرد: مسکو، با وجود داشتن توانایی‌ های لازم، پیش از این به دلایل بشردوستانه از حمله به مرکز کی یف خودداری می کند.