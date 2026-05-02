توزیع ۵۰۰ پنل خورشیدی به عشایر سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد کمالی از افتتاح و راه‌اندازی ۵۰۰ سامانه روشنایی مبتنی بر پنل خورشیدی در مناطق عشایری فاقد شبکه برق خبر داد و گفت: اجرای این طرح، گامی مهم در مسیر ارتقای رفاه و تقویت امنیت جامعه عشایری به شمار می‌رود.

مدیرکل امور عشایر استان سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه تامین روشنایی پایدار از نیازهای اساسی مناطق دورافتاده است، بیان کرد: در زمان وقوع حوادث پیش‌بینی‌نشده یا شرایط نامساعد جوی که دسترسی به مناطق عشایری با دشواری همراه می‌شود، این سامانه‌ها می‌توانند روشنایی مستمر را برای ساکنان تامین کنند.

وی تصریح کرد: این پروژه نشان‌دهنده تعهد مجموعه امور عشایر به کاهش محرومیت‌ها و فراهم‌سازی امکانات برابر برای شهروندان، بدون توجه به محل سکونت است.

مدیرکل امور عشایر استان ابراز داشت: در شرایط اضطراری و زمان‌هایی که امکان دسترسی به شبکه برق سراسری وجود ندارد یا برق قطع می‌شود، پنل‌های خورشیدی می‌توانند به عنوان منبع حیاتی تامین نور مورد استفاده قرار گیرند.