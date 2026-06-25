اسفندیار کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای مرحله جدید طرح تأمین پنل‌های خورشیدی برای عشایر استان خبر داد و اظهار کرد: در این مرحله ۲۰۰ دستگاه پنل خورشیدی میان عشایر دو سرکوچ استان توزیع خواهد شد.

وی افزود: این پنل‌ها پس از انجام قرعه‌کشی و بر اساس فهرست متقاضیان واجد شرایط، در اختیار خانوارهای عشایری قرار می‌گیرد تا بخشی از نیازهای برق آنان در مناطق محل استقرار تأمین شود.

مدیرکل امور عشایری استان کرمانشاه با اشاره به ارزش هر دستگاه پنل خورشیدی گفت: ارزش هر پنل بیش از ۵۱ میلیون تومان است، اما خانوارهای عشایری تنها حدود ۵ میلیون تومان از هزینه آن را پرداخت می‌کنند و مابقی از محل حمایت‌های دولتی تأمین می‌شود.

کاظمی ادامه داد: اجرای این طرح نقش مهمی در بهبود شرایط زندگی عشایر، افزایش دسترسی به انرژی و کاهش مشکلات ناشی از نبود برق در مناطق دورافتاده دارد.

وی با بیان اینکه استقبال مناسبی از این طرح صورت گرفته است، تصریح کرد: تاکنون حدود یک هزار خانوار عشایری در استان کرمانشاه از مزایای طرح پنل‌های خورشیدی بهره‌مند شده‌اند.

مدیرکل امور عشایری استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: توسعه استفاده از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر در مناطق عشایری از برنامه‌های مهم این اداره کل است و تلاش می‌شود با تأمین اعتبارات لازم، تعداد بیشتری از خانوارهای عشایری تحت پوشش این طرح قرار گیرند.