حرکت هماهنگ عشایر سیستان در سایه امنیت

به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد کمالی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کوچ زودهنگام عشایر سیستان از اسفند ۱۴۰۴ آغاز شده و امسال بیش از ۴۰۰ خانوار عشایری در مسیرهای دروناستانی و بروناستانی استقرار یافتهاند که از مجموع خانوارهای کوچرو، حدود ۲۰۰ خانوار به استان خراسان جنوبی رفته و ۲۰۰ خانوار دیگر نیز در مسیرهای زاهدان و خاش اسکان موقت یافتهاند.
مدیرکل امور عشایر سیستان و بلوچستان با بیان اینکه مجموعه امور عشایر استان با تمام ظرفیت در خدمت جامعه عشایری است، افزود: تداوم خدماترسانی و پشتیبانی از کوچ عشایر در اولویت برنامههای این اداره کل قرار دارد.
وی اقدامات انجامشده برای تسهیل کوچ را چنین برشمرد: هماهنگی با فرمانداریها و دستگاههای اجرایی برای عبور ایمن دامها، اجرای آبرسانی سیار و آبگیری حوضانبارهای مسیر، هماهنگی با استان خراسان جنوبی برای خدماتدهی به عشایر بروناستان، انجام پایش و بازدیدهای میدانی از مسیرهای کوچ، توزیع تجهیزات ضروری از جمله تانکرهای ۵۰۰ تا ۵۰۰۰ لیتری و آبشخور دامی
کمالی با تأکید بر اینکه پشتیبانی از جامعه سختکوش عشایری نقشی مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی، امنیت پایدار و تقویت همبستگی ملی دارد، گفت: این مسیر خدمترسانی با جدیت ادامه خواهد یافت.
