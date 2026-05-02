۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۱۲

پروژه ملی «این روزهای ایران» آغاز شد

معاونت گردشگری کشور با هدف ارائه تصویری بدون واسطه از متن زندگی مردم ایران و مقابله با فشارهای رسانه‌ای، پروژه راهبردی «این روزهای ایران» را کلید زد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری کشور با هدف ارائه تصویری بدون واسطه از متن زندگی مردم ایران و مقابله با فشارهای رسانه‌ای، پروژه راهبردی «این روزهای ایران» (Iran; Nowadays) را کلید زد و این طرح ملی که بر پایه تولید محتوای ویدئویی استوار است، تلاش می‌کند تا با مشارکت هنرمندان بومی، حال و هوای واقعی و چهره صلح‌طلب ایران را به جهانیان معرفی کند.

معاون گردشگری کشور گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده در دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی معاونت گردشگری، به منظور بازتعریف تصویر ایران در فضای بین‌المللی، پروژه ملی «این روزهای ایران» آغاز شد. این طرح فراتر از کلیشه‌های معمول، بر نمایش زندگی جاری و جاذبه‌های انسانی و تمدنی شهرها تمرکز دارد.

او افزود: بر اساس ابلاغیه جدید، تمامی ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان‌ها موظف به تولید محتوای ویدئویی مستمر شده‌اند. همچنین باید با بهره‌گیری از خلاقیت هنرمندان و فعالان بومی، حداقل ۴ اثر ویدئویی در هر ماه تولید شود. این آثار به صورت هفتگی و از طریق سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، در سطح جهانی منتشر و توزیع خواهد شد تا روایتی اصیل از قلب ایران به گوش جهانیان برسد.

معاون گردشگری کشور با تأکید بر اهمیت این حرکت ملی، از تمام هنرمندان، تشکل‌های مردم‌نهاد، فعالان گردشگری و علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر دعوت کرده است تا در این پویش بزرگ مشارکت کنند.

وی تصریح کرد: این پروژه، زمینه‌ای استثنایی برای معرفی ظرفیت‌های دیده نشده استان‌ها و مشارکت در یک صادرات فرهنگی اثرگذار محسوب می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند برای آگاهی بیشتر و ارسال آثار خود به معاونت‌های گردشگری در استان محل سکونت خود مراجعه و سهمی در درخشش نام ایران عزیز در صحنه بین‌الملل ایفا کنند.

محدثه رمضانعلی

