  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۵۴

مهلت فراخوان ویژه «برای وطن» تمدید شد

مهلت ارسال آثار به فراخوان ویژه جشنواره ۱۰۰ با عنوان «برای وطن»، تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصمیم دبیرخانه مهلت ارسال آثار به فراخوان ویژه جشنواره فیلم ۱۰۰ با عنوان «برای وطن» تمدید شد. پیش از این ١۵ اردیبهشت پایان مهلت ارسال آثار اعلام شده بود.

همچنین این فراخوان ویژه به بخش اصلی جشنواره اضافه شده است. جزئیات بیشتر درباره فراخوان «برای وطن» همزمان با انتشار فراخوان اصلی جشنواره اعلام می‌شود و اعلام نتایج آن نیز به زمان اختتامیه جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ موکول خواهد شد.

جزئیات کامل آئین‌نامه، موضوعات و شیوه ارسال، به زودی در وبگاه جشنواره به آدرس www.100fest.com اعلام می‌شود.

کد مطلب 6817869
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها