مهلت فراخوان ویژه «برای وطن» تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصمیم دبیرخانه مهلت ارسال آثار به فراخوان ویژه جشنواره فیلم ۱۰۰ با عنوان «برای وطن» تمدید شد. پیش از این ١۵ اردیبهشت پایان مهلت ارسال آثار اعلام شده بود.

همچنین این فراخوان ویژه به بخش اصلی جشنواره اضافه شده است. جزئیات بیشتر درباره فراخوان «برای وطن» همزمان با انتشار فراخوان اصلی جشنواره اعلام می‌شود و اعلام نتایج آن نیز به زمان اختتامیه جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ موکول خواهد شد.

جزئیات کامل آئین‌نامه، موضوعات و شیوه ارسال، به زودی در وبگاه جشنواره به آدرس www.100fest.com اعلام می‌شود.