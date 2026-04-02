انتشار فراخوان ویژه جشنواره فیلم ۱۰۰؛ «برای وطن» فیلم بسازید

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه پانزدهمین دوره از جشنواره فیلم‌های ١٠٠ ثانیه‌ای فراخوان ویژه‌ای را با عنوان «برای وطن» منتشر کرده است.

بر اساس فراخوان تازه‌ای که دبیرخانه جشنواره فیلم ۱۰۰ پس از آغاز حملات آمریکایی-صهیونی در جنگ رمضان منتشر کرده، آثار ارسالی در این بخش از جشنواره باید در یکی از قالب های داستانی، پویانمایی، هوش مصنوعی و مستند تولید شود. همچنین حداکثر زمان آثار تولیدی با در نظر گرفتن تیتراژ ١٠٠ ثانیه است.

موضوع آثار ارسالی در این فراخوان ویژه، دل‌بستگی به وطن، استقلال و مقابله با دشمن، غیرت ملی، وحدت ملی، شهیدان راه وطن، مدافعان وطن، مدرسه میناب، رهبر شهید، مقابله با استعمار، فردای ایران و سرود ملی جمهوری اسلامی ایران است.

بخش ویژه این فراخوان به تولید آثاری با موضوع‌های یاد شده اختصاص دارد که با رویکرد مخاطب «کودک» تولید شده باشد.

طبق اعلام دبیرخانه شرایط ارسال آثار به صورت عمودی بلا مانع بوده و همچنین تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره به معنای پذیرش تمامی مقررات جشنواره است.

ارسال آثار تولید شده و ثبت نام فقط از پایگاه رسمی جشنواره به آدرس www.100fest.com امکان پذیر است.