تداوم حملات و نقض آتش بس لبنان؛ ۲۶۵۹ شهید و ۸۱۸۳ زخمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع لبنانی از تشدید حملات ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف جنوب لبنان خبر دادند. جنگنده های رژیم صهیونیستی لحظاتی پیش، روستاها و شهرک‌های کفرا، یاطر و مجدل سلم در جنوب لبنان را بمباران کردند. همچنین توپخانه این رژیم با استفاده از گلوله‌های فسفری، منطقه یحمر الشقیف را زیر آتش قرار داده است.

در ادامه این حملات، پهپادهای اسرائیلی به شهرک کفردونین حمله کرده و جنگنده‌ها نیز سه نوبت مناطق بین میفدون و زوطر الغربیه را بمباران کرده‌اند. همچنین شهرک زوطر الشرقیه توسط جنگنده‌های اسرائیلی هدف حمله قرار گرفته است.

در تحولی دیگر، یک حمله هوایی به یک موتورسیکلت در تقاطع دیر قانون رأس العین منجر به شهادت یک نفر و زخمی شدن یک تن دیگر شده است.

همچنین نظامیان اسرائیلی در شهر بنت جبیل دست به تخریب و ویرانگری زده و منازل را منفجر کردند.

در همین حال، حملاتی به مناطق شوکین و میفدون نیز به وقوع پیوسته که بر اثر آن چندین نفر شهید و زخمی شده‌اند. خبرگزاری لبنان اعلام کرد که در حمله به شهرک های شوکین و مفدون در جنوب لبنان ۶ نفر به شهادت رسیدند.

همچنین خبرنگار روسیاالیوم نیز از شهادت ۹ نفر و زخمی شدن ۱۵ نفر دیگر در حملات هوایی اسرائیل به شهرک های اللویزه، عین بعال، شوکین و دیرقانون در جنوب لبنان خبر داد.

خبرنگار این رسانه روسی به شهید و زخمی شدن دو نفر در جریان حمله به یک موتور سیکلت در تقاطع دیرقانون در جنوب صور در جنوب لبنان اشاره کرد.

توپخانه رژیم صهیونیستی شهرک های قبریخاو مجدل سلم را گلوله باران کرد و شهرک صفد البطیخ در جنوب لبنان در یک نوبت هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

این در حالی است که وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که از زمان آغاز حملات رژیم صهیونیستی در دوم مارس گذشته تاکنون ۲۶۵۹ نفر شهید و ۸۱۸۳ نفر دیگر زخمی شدند.