۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۴۴

رژیم صهیونیستی ۶۸ روستای جنوب لبنان را اشغال کرد

منابع صهیونیستی از اشغال دهها روستا توسط ارتش این رژیم در جنوب لبنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، کانال ۱۲ رژیم اسرائیل به نقل از منابعی گزارش داد که ارتش این رژیم در حال حاضر، کنترل ۶۸ روستا در جنوب لبنان را به دست گرفته است.

در همین راستا، منابع خبری اعلام کردند که شهرک برج قلاویه در جنوب لبنان هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفته و مناطق اطراف شهرک فرون نیز زیر آتش توپخانه‌ی این رژیم قرار گرفته است.

این حملات همزمان با آن صورت می گیرد که وزارت بهداشت لبنان در تازه ترین گزارش خود از تلفات حملات ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی به این کشور، اعلام کرد که از زمان آغاز این حملات در دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) گذشته تاکنون ۲۶۵۹ لبنانی شهید و ۸۱۸۳ نفر دیگر زخمی شدند.

    • IR ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۳
      خدا نابودت کنه اسراییل هرچه زودتر
    • محمد امین سید رضی از قزوین IR ۰۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۳
      رژیم جعلی صهیونیستی بیجا و غلط کرد
    • ایرانی IR ۰۷:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۳
      اسراییل به هیچ آتش بسی پایبند نیست.وکسانی که جلوی چنین موجودیت اشغالگری می ایستدمردان کمیاب روزگار هستند.دولت لبنان به اوچراغ سبزنشان دادوگرنه حزب الله جلوی اوایستادچنین دشمنی رانبایدجلوش کوتاه بیایید.امریکای جنایتکارحامی اصلی اسراییل است.مرگ برجنایتکاران تاریخ وبشریت آمریکا واسراییل

