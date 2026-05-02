رژیم صهیونیستی ۶۸ روستای جنوب لبنان را اشغال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، کانال ۱۲ رژیم اسرائیل به نقل از منابعی گزارش داد که ارتش این رژیم در حال حاضر، کنترل ۶۸ روستا در جنوب لبنان را به دست گرفته است.

در همین راستا، منابع خبری اعلام کردند که شهرک برج قلاویه در جنوب لبنان هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفته و مناطق اطراف شهرک فرون نیز زیر آتش توپخانه‌ی این رژیم قرار گرفته است.

این حملات همزمان با آن صورت می گیرد که وزارت بهداشت لبنان در تازه ترین گزارش خود از تلفات حملات ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی به این کشور، اعلام کرد که از زمان آغاز این حملات در دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) گذشته تاکنون ۲۶۵۹ لبنانی شهید و ۸۱۸۳ نفر دیگر زخمی شدند.